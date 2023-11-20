خبر في الجول - غياب طاهر وانتظام الشحات والسولية وإمام في مران الأهلي
الإثنين، 20 نوفمبر 2023 - 00:26
كتب : FilGoal
غاب طاهر محمد لاعب الأهلي عن تدريبات فريقه الجماعية أمس الأحد.
عمرو السولية
النادي : الأهلي
واستأنف الأهلي تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني في الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.
وعلم FilGoal.com أن طاهر لم يشارك في مران الأهلي اليوم دون معرفة السبب.
على جانب آخر انتظم الثنائي المستبعد من منتخب مصر إمام عاشور وحسين الشحات في تدريبات الأهلي بشكل طبيعي.
وعاد أيضا عمرو السولية للمشاركة في تدريبات الفريق بشكل طبيعي بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.
وقاد مارسيل كولر تدريبات الأهلي بشكل طبيعي بعد عودته من سويسرا عقب نهاية فترة الإجازة الخاصة به.
ومن المنتظر أن ينتظم باقي لاعبي الأهلي الدوليين في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.
نرشح لكم
مصطفى محمد: لدي مدرب شخصي ليطورني.. وهذا من أفضل الأجيال في تاريخ مصر عمر مرموش: هذا هو الفارق بين اللعب في المنتخب وفرانكفورت الزمالك يعلن استضافة مواجهة سوار في مصر بدلا من كوت ديفوار طبيب المنتخب الأولمبي يكشف مدة غياب حسام عبد المجيد بسبب الإصابة الدرندلي: توقعنا المضايقات لمنتخب مصر في ليبيريا مدير المنتخب: تأمين مصر في ليبيريا لم يكن جيدا.. وهذا موقف صلاح من استبعاد الثلاثي بشرة خير.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد الفوز بأول جولتين من تصفيات كأس العالم خارج الملعب.. علاء عبد العال يكشف عن الفريق الذي يحب مشاهدته ورياضته المفضلة