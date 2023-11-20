عمر كمال: الأجواء أمام سيراليون كانت صعبة.. وطموحنا تحقيق لقب مع المنتخب

تمنى عمر كمال ظهير منتخب مصر أن يحقق الفراعنة لقب أمم إفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار بيناير المقبل.

عمر كمال النادي : مودرن فيوتشر مصر

وتغلب منتخب مصر على سيراليون بهدفين دون مقابل سجلهما محمود تريزيجيه ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحقق الفراعنة العلامة الكاملة في أول جولتين بانتصارين على جيبوتي وسيراليون على الترتيب.

وقال عمر كمال عبر قناة أون تايم سبورتس: "الفوز في أول مباراتين يمنحنا أريحية في الفترة المقبلة من تصفيات كأس العالم".

وتابع "لعبنا في أجواء صعبة وبالتأكيد لاعب الكرة عليه اللعب في كل الظروف وفي النهاية الحمد لله على الانطلاقة الجيدة".

وشدد عمر كمال "فيتوريا دائما ما يتحدث معنا أن الـ 25 لاعبا بالقائمة لهم دور مع الفريق ويجب أن يستعد الجميع بالجاهزية التامة".

واختتم عمر كمال تصريحاته "طموح أي لاعب تحقيق لقب مع منتخب بلاده، الظروف لم تساعدنا مع كيروش بحصد لقب أمم إفريقيا ونتمنى حصد لقبها هذه المرة".

واختتم منتخب مصر توقف نوفمبر الدولي بانتصارين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتجمع منتخب مصر الفترة المقبلة في يناير استعدادا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا.