طبيب المنتخب الأولمبي يكشف مدة غياب حسام عبد المجيد بسبب الإصابة

تعرض حسام عبد المجيد لاعب منتخب مصر الأولمبي لإصابة في الأنف في مران الفريق.

وكشف طارق سليمان طبيب المنتخب الأولمبي طبيعة إصابة مدافع الزمالك على قناة أون تايم سبورتس إذ قال: "إصابة عبد المجيد عبارة عن كسر وإعوجاج في الأنف".

وأنهى حديثه قائلا: "سيغيب عبد المجيد عن الملاعب لمدة شهر بسبب الإصابة".

على صعيد آخر قرر روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي تعديل برنامجه التدريبي أمس الأحد إذ بدأه مبكرا فى تمام الساعة الثالثة والنصف بدلا من السادسة مساء، وذلك لمتابعة مباراة المنتخب الأول مع سيراليون فى تصفيات كأس العالم التي تقام حاليا ويتقدم الفراعنة بهدف دون رد.

وحسم منتخب مصر بطاقة تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 بعد الحصول على وصافة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي أقيمت في المغرب.

ومن المقرر أن تُلعب الأولمبياد في باريس من الفترة 26 يوليو إلى 11 أغسطس من العام المقبل.

وصعد من القارة الإفريقية كل من مصر والمغرب ومالي.