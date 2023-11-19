الدرندلي: توقعنا المضايقات لمنتخب مصر في ليبيريا

توقع خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد كرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر في ليبيريا المضايقات التي حدثت للفريق خلال تواجده هناك لمواجهة سيراليون.

وقال الدرندلي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كنا نشعر بالقلق بسبب مضايقات الجمهور لمنتخب مصر في ليبيريا قبل مباراة سيراليون وبسبب عدد أفراد الأمن القليل".

وأضاف "لولا تدخل اللاعبين والجهاز الفني والإداري مع أفراد الأمن وقت اقتحام الملعب من الجمهور لأصبحت الأمور أسوأ بكثير".

ووصل منتخب مصر للنقطة رقم 6 في صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات، وذلك بعد الفوز قبل أيام قليلة على جيبوتي بسداسية دون رد.

وتجمد رصيد سيراليون عند النقطة 1 في المركز الخامس.

وهو نفس رصيد بوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيبويا باقي منتخبات المجموعة.

ويأتي جيبوتي في المركز الأخير دون نقاط.

وضمن منتخب مصر الاستمرار في صدارة المجموعة حتى استكمال جولات التصفيات في شهر يونيو من عام 2026 المقبل.

وسجل ثنائية فوز مصر محمود حسن "تريزيجيه".