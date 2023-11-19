مدير المنتخب: تأمين مصر في ليبيريا لم يكن جيدا.. وهذا موقف صلاح من استبعاد الثلاثي

الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 23:22

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد غرابة

يرى محمد غرابة مدير منتخب مصر أن عدد أفراد الأمن المكلفين بتأمين بعثة الفراعنة في ليبيريا لمواجهة سيراليون لم يكن بالشكل الأمثل.

وقال غرابة عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم يكن هناك أي تأمين لمنتخب مصر في ليبيريا لمواجهة سيراليون والتأمين الوحيد كان أفراد شركة الأمن الخاصة بالمنتخب وكذلك شركة الأمن الذي تعاقد معها المنتخب هناك".

وأضاف "طلبنا من السفير المصري في ليبيريا زيادة أعداد الأمن من الشرطة والجيش للمنتخب ولكن بسبب الانتخابات الرئاسية هناك الأمن لم يتوفر سوى ليلة المباراة".

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واستكمل "حدثت الكثير من المضايقات الفردية لمنتخب مصر منذ وصوله إلى ليبيريا لكنها أمور طبيعية تحدث دائما في إفريقيا".

وتحدث عبر قناة صدى البلد عن أمر آخر قائلا: "استبعاد الشحات وإمام عاشور وطارق حامد من المنتخب ليس له علاقة بأي شكل بالأقاويل التي ظهرت بعد ضم ثنائي الزمالك المعاقب من ناديه محمد صبحي وأحمد فتوح".

وشدد "محمد صلاح قائد منتخب مصر قابل قرار فيتوريا باستبعاد الثلاثي من المنتخب باحترافية شديدة".

وفاز منتخب مصر على سيراليون في المباراة التي أقيمت في ليبيريا، بسبب عدم خوض سيراليون المباريات على ملعبه.

ووصل منتخب مصر للنقطة رقم 6 في صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات، وذلك بعد الفوز قبل أيام قليلة على جيبوتي بسداسية دون رد.

وتجمد رصيد سيراليون عند النقطة 1 في المركز الخامس.

وهو نفس رصيد بوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيبويا باقي منتخبات المجموعة.

ويأتي جيبوتي في المركز الأخير دون نقاط.

وضمن منتخب مصر الاستمرار في صدارة المجموعة حتى استكمال جولات التصفيات في شهر يونيو من عام 2026 المقبل.

وسجل ثنائية فوز مصر محمود حسن "تريزيجيه".

منتخب مصر محمد غرابة
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