آس: مؤشرات أولية.. إصابة جافي بقطع في الرباط الصليبي

الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 23:22

كتب : FilGoal

جافي

تعرض جافي لاعب برشلونة وإسبانيا لإصابة قوية أثناء مباراة منتخب بلاده ضد جورجيا وخرج باكيا، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثامنة في التصفيات المؤهلة لـ يورو 2024.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية بأنها ترجح إصابة جافي لاعب المنتخب الإسباني وبرشلونة بقطع في الرباط الصليبي وفي انتظار الفحوصات الطبية لأجل الوصول الرسمي لطبيعة إصابته.

وأمسك اللاعب البالغ من العمر 19 عاما ركبته وبعد خروجه للعلاج عاد وواصل اللعب ولكنه لم يستطع الاستمرار في الملعب.

ولم يتعرض لاعب الوسط لإصابة من قبل خلال الموسم الحالي أو الماضي، فالمرة الأخيرة التي أُصيب فيها جافي كان في موسم 2021-2022 بفيروس كورونا.

وكان توني خوانمارتي الصحفي في صحيفة "سبورت" الإسبانية قال إن خوسيه لويس دي لا فوينتي المدير الفني لإسبانيا فكر في عدم استدعاء جافي للمنتخب ولكن في النهاية قرر ضمه لمعسكر المنتخب.

وعلى الجانب الآخر فإذاعة "كادينا سير" الإسبانية ذكرت أن البيئة المقربة من جافي أخبرتهم بخطورة الإصابة واحتمالية انتهاء موسمه.

ورفع فيران توريس قميص زميله جافي في احتفاله بالهدف الثاني وذلك لمساندته.

ويتصدر المنتخب الإسباني مجموعته بـ21 نقطة وضمن التأهل ليورو 2024 ورفقته اسكتلندا.

إسبانيا برشلونة جورجيا جافي
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