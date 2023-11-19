كرة سلة - تحذير وثقة.. تفاصيل جلسة الخطيب مع سيدات الأهلي بعد خسارة دوري المرتبط

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة مع فريق سيدات كرة السلة بقيادة طارق خيري المدير الفني.

ويأتي اجتماع الخطيب مع سيدات السلة عقب خسارة الفريق لدوري المرتبط أمام سبورتنج.

وكان فريق سيدات الأهلي قد حقق جميع الألقاب المحلية الموسم الماضي، بينما استهل الموسم الجاري بخسارة دوري المرتبط.

وأشار الموقع الرسمي لنادي الأهلي، إلى حرص محمود الخطيب على الاجتماع مع لاعبات السلة سيدات وجهازهن الفني والإداري والطبي في حضور خالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

وتحدث الخطيب عما حققه الفريق من نتائج رائعة الموسم الماضي وحصد كل البطولات التي شارك فيها، وشدد على أن هذا الإنجاز من المفترض أن يمنح الفريق دوافع جديدة لمواصلة المسيرة المتميزة.

وكشف الخطيب أن النتائج الأولية في الموسم الجاري لم تكن بالقدر الذي يليق بالفريق وإمكاناته الفنية والبدنية، ولا بد أن تكون هناك مراجعة سريعة والوقوف على أسباب ذلك، خاصة أنه يبدو أن النجاحات التي تم تحقيقها في السابق، البعض قد ارتكن إليها.

وأشار الخطيب إلى تحذيره من ذلك الأمر خلال حفل التكريم وأن هذا الأمر يتنافى مع سياسة النادي لأن طموح الأهلي وجماهيره بلا حدود.

وأكد رئيس النادي على ثقته الكبيرة في الفريق وجهازه الفني لتدارك الموقف سريعا، وتحقيق ما تعود عليه الجميع من هذه المجموعة المتميزة من اللاعبات صاحبات الإمكانات الكبيرة.

ويلعب فريق سيدات الأهلي أمام الجزيرة غدا الإثنين في منافسات كأس السوبر المصري.