تنس - يواصل تحطيم الأرقام.. دجوكوفيتش يفض الشراكة مع فيدرير ويتوج بالبطولة الختامية

الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 21:53

كتب : محمد سمير

نوفاك دجوكوفيتش - تنس

واصل نوفاك دجوكوفيتش هوايته بتحطيم الأرقام القياسية بعد التتويج بلقب البطولة الختامية للتنس.

وتوج دجوكوفيتش باللقب بعد التغلب على الإيطالي يانك سينر بمجموعتين دون مقابل في المباراة النهائية.

وحقق الصربي دجوكوفيتش اللقب للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه.

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وفض اللاعب الصربي الشراكة مع السويسري روجر فيدرير ليصبح أكثر اللاعبين تتويجا بلقب البطولة الختامية.

وحصد دجوكوفيتش اللقب للمرة السابعة في تاريخه متخطيا فيدرير صاحب الستة ألقاب.

وكان دجوكوفيتش قد انفرد بأكثر اللاعبين تتويجا بألقاب البطولات الأربعة الكبرى "جراند سلام" برصيد 24 لقبا بفارق لقبين عن رافائيل نادال أقرب منافسيه.

وتقام البطولة الختامية في ختام كل عام بين أفضل ثمانية لاعبين على مستوى الموسم.

ويتم تقسيم اللاعبين الثمانية إلى مجموعتين ليتأهل الأول والثاني لنصف النهائي.

وكان دجوكوفيتش قد تغلب على كارلوس ألكاراز المصنف الثاني عالميا في نصف النهائي.

ويتبقى ذهبية الأولمبياد الغائبة عن خزانة دجوكوفيتش ضمن الإنجازات التاريخية.

ويمتلك دجوكوفيتش ميدالية أولمبية عندما حقق برونزية 2008 في بكين.

تنس نوفاك دجوكوفيتش
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