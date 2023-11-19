بشرة خير.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد الفوز بأول جولتين من تصفيات كأس العالم

انتصر منتخب مصر في أول جولتين من التصفيات الإفريقية المؤهلة لـ كأس العالم المقبل 2026 ضد جيبوتي وسيراليون.

وحقق منتخب مصر الفوز الثاني على التوالي في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في قارة أمريكا الشمالية، والذي جاء أمام سيراليون بهدفين دون رد.

وفاز منتخب مصر على سيراليون في المباراة التي أقيمت في ليبيريا، بسبب عدم خوض سيراليون المباريات على ملعبه.

ووصل منتخب مصر للنقطة رقم 6 في صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات، وذلك بعد الفوز قبل أيام قليلة على جيبوتي بسداسية دون رد.

وتجمد رصيد سيراليون عند النقطة 1 في المركز الخامس. وهو نفس رصيد بوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيبويا باقي منتخبات المجموعة. ويأتي جيبوتي في المركز الأخير دون نقاط.

وضمن منتخب مصر الاستمرار في صدارة المجموعة حتى استكمال جولات التصفيات في شهر يونيو من عام 2026 المقبل.

بشرة خير

وبعد الفوز بأول جولتين في تصفيات كأس العالم يوجد بشرة خير لمنتخب مصر.

فماذا يفعل منتخب مصر بنهاية التصفيات بعد الفوز بأول جولتين منها؟ هذا ما يستعرضه معكم FilGoal.com في هذا التقرير.

تصفيات كأس العالم 1990

المرة الثانية التي يصل فيها منتخب مصر إلى كأس العالم كانت في إيطاليا 1990.

وهذه التصفيات بدأت بمجموعات تأهل منها مصر لمواجهة الجزائر قبل أن يتخطاها إلى المونديال.

وفي المجموعات افتتح مصر التصفيات بالفوز على كينيا بهدفين ثم على ليبيريا بالنتيجة ذاتها.

تصفيات كأس العالم 1998

واجهت مصر ناميبيا في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 1998 في فرنسا.

وتمكن الفراعنة من الانتصار بسبعة أهداف مقابل هدف على ستاد القاهرة.

وسجل الأهداف لمصر كل من علي ماهر 3 أهداف وحسام حسن هدفين، وهدف لكل من أحمد حسن وإبراهيم حسن.

وفي الجولة الثانية لعبت مصر ضد تونس في ملعب المنزة وفاز نسور قرطاج بهدف دون رد عن طريق زبير بية.

وبذلك يكون منتخب مصر في أول مباراتين فاز مرة وخسر مثلها، وفي النهاية لم يتأهل إلى كأس العالم.

تصفيات كأس العالم 2002

لعب منتخب مصر خارج ملعبه ضد السنغال في أولى جولات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وتكررت النتيجة ذاتها لمنتخب مصر في الجولة الثانية ضد المغرب على ستاد القاهرة.

وبذلك يكون منتخب مصر تعادل في أول جولتين من التصفيات وبالتأكيد لم يتأهل لمونديال 2002.

تصفيات كأس العالم 2006

لعب منتخب مصر ضد السودان في الجولة الأولى التصفيات وفاز بثلاثية دون رد جاءت عن طريق عبد الحليم علي هدفين، ومحمد أبو تريكة هدف.

ولكن خسر منتخب مصر المباراة الثانية ضد كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف التي أقيمت في الإسكندرية.

وبذلك يكون منتخب مصر فاز مرة وخسر أخرى في أول جولتين من التصفيات ولم يتأهل.

تصفيات كأس العالم 2010

هذه المرة لعب منتخب مصر ضد زامبيا في الجولة الأولى وتعادل على ملعبه بهدف لكل فريق.

وفي الجولة الثانية خسر منتخب مصر خارج ملعبه ضد الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولم يتمكن المنتخب المصري من التأهل لكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.

تصفيات كأس العالم 2014

وصلت مصر إلى مرحلة المجموعات وتمكن من الفوز في الجولة الأولى ضد موزمبيق بهدفين دون رد على ملعب برج العرب.

وفي المباراة التالية فاز منتخب مصر مرة أخرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضد غينيا.

وبعد تصدر منتخب مصر المجموعة لعب ضد غانا في المرحلة النهائية وخسر ولم يتأهل إلى كأس العالم الذي أقيم في البرازيل.

تصفيات كأس العالم 2018 - بشرة خير

كأس العالم روسيا 2018 سجل آخر ظهور لمنتخب مصر في المونديال، وفي التصفيات حدثت بشرة الخير.

وما حدث في تصفيات 2018 تكرر في التصفيات الحالية عندما فاز منتخب مصر في أول جولتين.

منتخب مصر وقتها فاز على الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف في أول جولات التصفيات خارج ملعبه، ثم فاز على غانا بهدفين دون رد في مصر.

وبعد الفوز في أول جولتين تمكن منتخب مصر من التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا بنهاية التصفيات.

تصفيات كأس العالم 2022

تكرر نظام تصفيات كأس العالم 2014 مرة أخرى في 2022، وتمكن منتخب مصر في أول مباراة ضد أنجولا في المجموعة من الفوز بهدف دون رد.

وفي المباراة الثانية تعادل المنتخب الوطني مع الجابون بهدف لمثله.

ورغم تأهل مصر من المجموعة إلى المرحلة النهائية من التصفيات إلا أن الفراعنة لم يتمكنوا من تجاوز السنغال إلى كأس العالم في قطر بعد الخسارة بركلات الترجيح.

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