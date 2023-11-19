تريزيجيه: لا يهم تسجيلي للأهداف.. هدفنا إسعاد الجمهور بالتأهل لكاس العالم

الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 21:03

كتب : FilGoal

مصر - سيراليون - تريزيجيه

يرى محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر أن الأهم هو تحقيق الفراعنة للانتصار دون النظر إلى من يسجل الأهداف.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

مصر

وقال تريزيجيه عبر قناة أون تايم سبورتس: "ظروف مباراة سيراليون كانت صعبة للغاية بداية من الطيران 9 ساعات وعدم وجود الوقت الكافي لعملية الاستشفاء وكذلك اللعب على أرضية صناعية والرطوبة العالية، لكننا لا نقول أعذار واستطعنا تحقيق الفوز".

وأضاف "منذ بداية المعسكر وهدفنا الفوز في كل المباريات وعلى أي ملعب لنتأهل إلى كأس العالم مهما كانت الظروف".

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وأتم تصريحاته "هدفنا إسعاد الجمهور بالتأهل إلى كأس العالم بدون النظر عن صاحب الأهداف وأنا سعيد أنني ساهمت في فوز منتخب مصر بتسجيل هدفين في سيراليون".

وحقق منتخب مصر الفوز الثاني على التوالي في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في قارة أمريكا الشمالية، والذي جاء أمام سيراليون بهدفين دون رد.

وفاز منتخب مصر على سيراليون في المباراة التي أقيمت في ليبيريا، بسبب عدم خوض سيراليون المباريات على ملعبه.

ووصل منتخب مصر للنقطة رقم 6 في صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات، وذلك بعد الفوز قبل أيام قليلة على جيبوتي بسداسية دون رد.

وتجمد رصيد سيراليون عند النقطة 1 في المركز الخامس.

وهو نفس رصيد بوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيبويا باقي منتخبات المجموعة.

ويأتي جيبوتي في المركز الأخير دون نقاط.

وضمن منتخب مصر الاستمرار في صدارة المجموعة حتى استكمال جولات التصفيات في شهر يونيو من عام 2026 المقبل.

وسجل ثنائية فوز مصر محمود حسن "تريزيجيه".

منتخب مصر تريزيجيه تصفيات كأس العالم
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