مؤتمر فيتوريا: ظروف مباراة سيراليون كانت صعبة جدا.. والشناوي قدم المساعدة للمنتخب

الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 20:54

كتب : عمرو عبد المنعم

مصر - سيراليون - روي فيتوريا

يرى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أن ظروف مباراة سيراليون كانت صعبة للغاية رغم تحقيق الفوز.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة جدا ولم نلعب بالشكل المثالي لكن المهم أننا استطعنا تحقيق الفوز وسجلنا 8 أهداف في أول جولتين من التصفيات وكذلك لم نتلقى أي أهداف وهذه بداية جيدة بالنسبة لنا بعد حصد 6 نقاط".

وأضاف "ظروف المباراة كانت صعبة وغريبة للغاية بداية من رحلة الطيران الطويلة والطقس الحار والرطوبة العالية والملعب الصناعي، وكل هذه الظروف صعبة جدا بالنسبة لنا".

أخبار متعلقة:
الفرعون وحيدا في الصدارة.. مصر تهزم سيراليون بثنائية تريزيجيه في تصفيات كأس العالم بهدفيه أمام سيراليون.. تريزيجيه يعادل رقم إبراهيم حسن وأبو جريشة مع المنتخب السجل التهديفي الأفضل.. تريزيجيه يتخطى رقمه مع أجيري تحت قيادة فيتوريا

وواصل "شاهدنا اللاعبين قدراتهم محدودة بعض الشيء في المباراة وذلك بسبب الظروف الصعبة، والأهم أننا حققنا الفوز وحصلنا على النقاط".

وأكمل "سيراليون منتخب صعب ويضغط بقوة في وسط الملعب لكننا استطعنا قطع الكرات وصنعنا الهجمات المرتدة التي سجلنا منها هدفين".

وأشار "سواء سجل تريزيجيه هدف واحد أو هدفين المهم هو أن منتخب مصر حقق الفوز".

وأكد "الفرق الكبيرة هي التي عندما تحتاج للاعب معين تجد منه المساعدة وهذا ما فعله محمد الشناوي".

وأوضح "ما لم يعجبني في المباراة هو التوقفات الكثيرة في آخر 10 دقائق بسبب محاولات الجمهور الوصول إلى محمد صلاح وهذا الأمر أثر على تركيزنا بعض الشيء".

وتابع "الشناوي وتريزيجيه كانا جيدين جدا في المباراة".

وضرب المثل قائلا: "لعبنا ضد الجزائر وتعرض أحد لاعبينا للطرد منذ الدقيقة 20 وهذا أدى إلى تغيير شكل الفريق والمباراة، واليوم حاولنا الضغط بقوة على سيراليون بعد الطرد لنحقق الفوز".

وأتم تصريحاته "أتوجه بالتحية لمنتخب سيراليون الذي قدم مباراة جيدة ولكننا استطعنا تحقيق الفوز باستحقاق".

وحقق منتخب مصر الفوز الثاني على التوالي في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في قارة أمريكا الشمالية، والذي جاء أمام سيراليون بهدفين دون رد.

وفاز منتخب مصر على سيراليون في المباراة التي أقيمت في ليبيريا، بسبب عدم خوض سيراليون المباريات على ملعبه.

ووصل منتخب مصر للنقطة رقم 6 في صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات، وذلك بعد الفوز قبل أيام قليلة على جيبوتي بسداسية دون رد.

وتجمد رصيد سيراليون عند النقطة 1 في المركز الخامس.

وهو نفس رصيد بوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيبويا باقي منتخبات المجموعة.

ويأتي جيبوتي في المركز الأخير دون نقاط.

وضمن منتخب مصر الاستمرار في صدارة المجموعة حتى استكمال جولات التصفيات في شهر يونيو من عام 2026 المقبل.

ويلعب منتخب جيبوتي ضد غينيا بيساو غدا الإثنين، ويلعب أيضا بوركينا فاسو ضد إثيوبيا.

وسجل ثنائية فوز مصر محمود حسن "تريزيجيه".

منتخب مصر محمد الشناوي تصفيات كأس العالم سيراليون فيتوريا
نرشح لكم
تريزيجيه: لا يهم تسجيلي للأهداف.. هدفنا إسعاد الجمهور بالتأهل لكاس العالم الفرعون وحيدا في الصدارة.. مصر تهزم سيراليون بثنائية تريزيجيه في تصفيات كأس العالم خطوة واحدة للتأهل إلى مونديال الشابات.. سيدات مصر يسحقن الكونغو بسداسية بهدفيه أمام سيراليون.. تريزيجيه يعادل رقم إبراهيم حسن وأبو جريشة مع المنتخب إصابة حسام عبد المجيد في مران المنتخب الأولمبي السجل التهديفي الأفضل.. تريزيجيه يتخطى رقمه مع أجيري تحت قيادة فيتوريا انتهت تصفيات كأس العالم - سيراليون (0)-(2) مصر.. طرد جديد ونهاية المباراة تشكيل سيراليون - توراي يقود الهجوم أمام مصر
أخر الأخبار
خارج الملعب.. علاء عبد العال يكشف عن الفريق الذي يحب مشاهدته ورياضته المفضلة 22 دقيقة | الكرة المصرية
تريزيجيه: لا يهم تسجيلي للأهداف.. هدفنا إسعاد الجمهور بالتأهل لكاس العالم 48 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - سوار يوافق على طلب الزمالك باستضافة المباراة.. والملعب المستضيف 54 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر فيتوريا: ظروف مباراة سيراليون كانت صعبة جدا.. والشناوي قدم المساعدة للمنتخب 56 دقيقة | منتخب مصر
اتحاد السلة لـ في الجول عن كواليس المفاوضات مع أجوستي.. وموقف نهائي المرتبط ساعة | كرة سلة
الفرعون وحيدا في الصدارة.. مصر تهزم سيراليون بثنائية تريزيجيه في تصفيات كأس العالم ساعة | منتخب مصر
خطوة واحدة للتأهل إلى مونديال الشابات.. سيدات مصر يسحقن الكونغو بسداسية ساعة | منتخب مصر
بهدفيه أمام سيراليون.. تريزيجيه يعادل رقم إبراهيم حسن وأبو جريشة مع المنتخب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 2 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 3 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 4 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي