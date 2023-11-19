مؤتمر فيتوريا: ظروف مباراة سيراليون كانت صعبة جدا.. والشناوي قدم المساعدة للمنتخب

يرى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أن ظروف مباراة سيراليون كانت صعبة للغاية رغم تحقيق الفوز.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة جدا ولم نلعب بالشكل المثالي لكن المهم أننا استطعنا تحقيق الفوز وسجلنا 8 أهداف في أول جولتين من التصفيات وكذلك لم نتلقى أي أهداف وهذه بداية جيدة بالنسبة لنا بعد حصد 6 نقاط".

وأضاف "ظروف المباراة كانت صعبة وغريبة للغاية بداية من رحلة الطيران الطويلة والطقس الحار والرطوبة العالية والملعب الصناعي، وكل هذه الظروف صعبة جدا بالنسبة لنا".

وواصل "شاهدنا اللاعبين قدراتهم محدودة بعض الشيء في المباراة وذلك بسبب الظروف الصعبة، والأهم أننا حققنا الفوز وحصلنا على النقاط".

وأكمل "سيراليون منتخب صعب ويضغط بقوة في وسط الملعب لكننا استطعنا قطع الكرات وصنعنا الهجمات المرتدة التي سجلنا منها هدفين".

وأشار "سواء سجل تريزيجيه هدف واحد أو هدفين المهم هو أن منتخب مصر حقق الفوز".

وأكد "الفرق الكبيرة هي التي عندما تحتاج للاعب معين تجد منه المساعدة وهذا ما فعله محمد الشناوي".

وأوضح "ما لم يعجبني في المباراة هو التوقفات الكثيرة في آخر 10 دقائق بسبب محاولات الجمهور الوصول إلى محمد صلاح وهذا الأمر أثر على تركيزنا بعض الشيء".

وتابع "الشناوي وتريزيجيه كانا جيدين جدا في المباراة".

وضرب المثل قائلا: "لعبنا ضد الجزائر وتعرض أحد لاعبينا للطرد منذ الدقيقة 20 وهذا أدى إلى تغيير شكل الفريق والمباراة، واليوم حاولنا الضغط بقوة على سيراليون بعد الطرد لنحقق الفوز".

وأتم تصريحاته "أتوجه بالتحية لمنتخب سيراليون الذي قدم مباراة جيدة ولكننا استطعنا تحقيق الفوز باستحقاق".

وحقق منتخب مصر الفوز الثاني على التوالي في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في قارة أمريكا الشمالية، والذي جاء أمام سيراليون بهدفين دون رد.

وفاز منتخب مصر على سيراليون في المباراة التي أقيمت في ليبيريا، بسبب عدم خوض سيراليون المباريات على ملعبه.

ووصل منتخب مصر للنقطة رقم 6 في صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات، وذلك بعد الفوز قبل أيام قليلة على جيبوتي بسداسية دون رد.

وتجمد رصيد سيراليون عند النقطة 1 في المركز الخامس.

وهو نفس رصيد بوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيبويا باقي منتخبات المجموعة.

ويأتي جيبوتي في المركز الأخير دون نقاط.

وضمن منتخب مصر الاستمرار في صدارة المجموعة حتى استكمال جولات التصفيات في شهر يونيو من عام 2026 المقبل.

ويلعب منتخب جيبوتي ضد غينيا بيساو غدا الإثنين، ويلعب أيضا بوركينا فاسو ضد إثيوبيا.

وسجل ثنائية فوز مصر محمود حسن "تريزيجيه".