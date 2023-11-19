اتحاد السلة لـ في الجول عن كواليس المفاوضات مع أجوستي.. وموقف نهائي المرتبط

تواصل الاتحاد المصري لكرة السلة مع الإسباني أجوستي بوش المدير الفني لفريق الأهلي من أجل قيادة منتخب مصر.

ويأتي ذلك بعد رحيل الكندي روي رانا عن قيادة الفريق.

ويدخل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة في عدة بطولات أبرزها البطولة العربية في ديسمبر ثم توقف دولي في فبراير وأخيرا الملحق العالمي المؤهل للأولمبياد في يوليو.

وقال مصدر من الاتحاد المصري لكرة السلة لـ FilGoal.com: "حدث تواصل بالفعل مع أجوستي بوش لتولي قيادة منتخب مصر".

وكشف "المدرب الإسباني أبلغنا بأنه شرف كبير له تولي قيادة المنتخب ولكنه يرفض مبدأ تولي المسؤولية مع الأهلي وربما يفكر في الأمر بعد انتهاء تعاقده مع الأحمر".

وتابع المصدر "استقر أجوستي على الاستمرار رفقة الأهلي فقط خلال الفترة المقبلة".

وبالحديث عن القرار الأقرب أوضح "سيتم حسم أمر المدير الفني للمنتخب غدا الإثنين، وهناك تقاسم آراء بين استمرار الجهاز المعاون لروي رانا أو تعيين عمرو أبو الخير".

وأضاف "هناك من يرغب في استمرار نفس الجهاز المعاون بقيادة محمد سليم ووائل بدر، وهناك من يطالب بتعيين عمرو أبو الخير المدير الفني الحالي لمنتخب الناشئين والأسبق لمنتخب مصر".

ويرى الاتحاد المصري لكرة السلة أن الارتباطات الحالية لا تتطلب التعاقد مع مدير فني أجنبي مع صعوبة الملحق العالمي المؤهل للأولمبياد.

أما عن موقف ملعب نهائي دوري المرتبط فقال المصدر: "هناك نية لنقل نهائي دوري المرتبط من القاهرة إلى برج العرب حال تغلب الاتحاد على الأهلي".

واختتم تصريحاته "يأتي ذلك كون طرفي النهائي في تلك الحالة من الإسكندرية، إذ يلاقي الاتحاد وقتها الفائز من سموحة وسبورتنج وسيتم حسم الأمر في جلسة الغد".

ويقام نصف نهائي دوري المرتبط يومي الثلاثاء والخميس على صالة برج العرب، والمقرر أن يقام النهائي في القاهرة.