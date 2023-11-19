الفرعون وحيدا في الصدارة.. مصر تهزم سيراليون بثنائية تريزيجيه في تصفيات كأس العالم

حقق منتخب مصر الفوز الثاني على التوالي في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في قارة أمريكا الشمالية، والذي جاء أمام سيراليون بهدفين دون رد.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور سيراليون مصر

وفاز منتخب مصر على سيراليون في المباراة التي أقيمت في ليبيريا، بسبب عدم خوض سيراليون المباريات على ملعبه.

ووصل منتخب مصر للنقطة رقم 6 في صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات، وذلك بعد الفوز قبل أيام قليلة على جيبوتي بسداسية دون رد.

وتجمد رصيد سيراليون عند النقطة 1 في المركز الخامس.

وهو نفس رصيد بوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيبويا باقي منتخبات المجموعة.

ويأتي جيبوتي في المركز الأخير دون نقاط.

وضمن منتخب مصر الاستمرار في صدارة المجموعة حتى استكمال جولات التصفيات في شهر يونيو من عام 2026 المقبل.

ويلعب منتخب جيبوتي ضد غينيا بيساو غدا الإثنين، ويلعب أيضا بوركينا فاسو ضد إثيوبيا.

وسجل ثنائية فوز مصر محمود حسن "تريزيجيه".

وصف المباراة

أجرى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عدة تغييرات في تشكيل الفراعنة عن مباراة جيبوتي السابقة.

وشارك محمد هاني ومحمد حمدي وعلي جبر وحمدي فتحي وتريزيجيه بدلا من عمر كمال وأحمد فتوح وأحمد سامي ومروان عطية وعمر مرموش.

بدأت المباراة بمحاولة من سيراليون عن طريق تسديدة من منتصف الملعب لكن الشناوي تصدى لها وأبعدها إلى ركنية.

ورد منتخب مصر بانطلاقة من الناحية اليمنى وأرسل محمد هاني عرضية قابلها مصطفى محمد بتسديدة قوية اصطدمت في الدفاع.

ومرة أخرى ظهرت خطورة سيراليون بهجمة من ناحية اليسار وتسديدة اصطدمت في جسد محمد عبد المنعم وخرجت إلى ركنية.

وهذه المرة جاء رد منتخب مصر بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18 والذي جاء بقدم محمود حسن "تريزيجيه".

وجاء الهدف بعدما وصلت الكرة إلى تريزيجيه داخل منطقة الجزاء من تمريرة مصطفى محمد ليضعها بتسديدة أرضية في الشباك مسجلا التقدم للفراعنة.

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وطالب لاعبو سيراليون باحتساب ركلة جزاء لهم في الدقيقة 27 بعد سقوط أحد اللاعبين في تدخل مع محمد عبد المنعم، لكن الحكم السنغالي جان جاك ندالا أشار إلى استمرار اللعب بشكل طبيعي.

مجددا كاد منتخب سيراليون أن يسجل التعادل عن طريق سولاي كايكي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في القائم الأيمن لمحمد الشناوي.

وكما هو الحال منذ بداية المباراة رد منتخب مصر على فرصة سيراليون بفرصة خطيرة من ركلة ركنية نفذها تريزيجيه وأبعدها الدفاع بالخطأ نحو المرمى، لكن الحارس تصدى لها وأبعدها إلى ركنية جديدة.

ومن كرة طويلة انطلق مهاجم سيراليون أجوستوس كارجبو نحو مرمى الشناوي الذي خرج بعيدا عن منطقة الجزاء وشتت الكرة من مناطق الخطورة.

وشهدت الدقيقة 39 طرد لاعب سيراليون تايرس فورناه بعد تدخل قوي على حمدي فتحي بالقدم في الوجه.

وواصل منتخب سيراليون هجماته الخطيرة وانطلق محمد بويا توراي من ناحية اليسار وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية أنقذها الشناوي ببراعة.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدف دون رد.

في الشوط الثاني كاد حمدي فتحي أن يسجل الهدف الثاني لمصر بتسديدة من أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 58، لكنها اصطدمت في الدفاع وأمسك بها الحارس.

وكما سجل الهدف الهدف أضاف تريزيجيه الهدف الثاني له وللفراعنة في الدقيقة 62.

وجاء الهدف بعد تمريرة من صلاح وضعت تريزيجيه أمام المرمى ليسدد كرة اصطدمت في المدافع وذهبت إلى الشباك من أعلى الحارس.

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وعقب الهدف دفع روي فيتوريا مدرب مصر بالثنائي محمود حمادة ومروان عطية بدلا من حمدي فتحي وزيزو.

وكاد مصطفى محمد أن يسجل الثالث بعدما وصلت له الكرة من تمريرة محمد صلاح ليضعها من فوق الحارس وقبل أن تعبر خط المرمى أبعدها المدافع.

ثم شارك كل من عمر كمال ومحمد شريف بدلا من محمد هاني وتريزيجيه.

توقف المباراة

واقتحم بعض الأفراد من الجمهور أرض الملعب في الدقيقة 89 من المباراة ولكن تدخل الأمن سريعا لمحاولة إخراجهم.

وبالفعل بعد عدة دقائق أخرج أفراد الأمن الجمهور الذي دخل أرض الملعب واستكمل الحكم المباراة.

وكاد منتخب سيراليون تسجيل هدفه الأول في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد عرضية وصلت إلى المهاجم داخل منطقة الجزاء لكن الشناوي تصدى له وأبعد الكرة.

ومرة أخرى تألق الشناوي وتصدى لكرة خطيرة من أمام لاعب سيراليون الذي تابع عرضية من داخل منطقة الستة ياردات.

وتلقى عبدول كابيا لاعب سيراليون الإنذار الثاني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع بعد تدخل قوي على محمد حمدي، ليخرج من المباراة مطرودا.

لتنتهي المباراة بفوز منتخب مصر بهدفين دون رد.

ويلعب منتخب مصر في الجولة الثالثة ضد بوركينا فاسو في شهر يونيو المقبل.