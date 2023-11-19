إصابة حسام عبد المجيد في مران المنتخب الأولمبي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إصابة حسام عبد المجيد مدافع المنتخب الأولمبي خلال المران اليوم الأحد.

وأُصيب عبد المجيد في الأنف بسبب تدخل في كرة مشتركة، وأجرى طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي الإسعافات الأولية له.

ومن المقرر أن يجري مدافع الزمالك أشعة أخرى للاطمئنان عليه بعد توجيهات الجهاز الطبي.

على صعيد آخر قرر روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي تعديل برنامجه التدريبي اليوم إذ بدأه مبكرا فى تمام الساعة الثالثة والنصف بدلا من السادسة مساء، وذلك لمتابعة مباراة المنتخب الأول مع سيراليون فى تصفيات كأس العالم التي تقام حاليا ويتقدم الفراعنة بهدف دون رد.

وحسم منتخب مصر بطاقة تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 بعد الحصول على وصافة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي أقيمت في المغرب.

ومن المقرر أن تُلعب الأولمبياد في باريس من الفترة 26 يوليو إلى 11 أغسطس من العام المقبل.

وصعد من القارة الإفريقية كل من مصر والمغرب ومالي.