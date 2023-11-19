خدمة في الجول - الاتحاد يعلن موعد ومكان حافلات نقل جماهيره لبرج العرب لمواجهة الأهلي

أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي عن توفير حافلات لنقل الجماهير لمساندة فريقها أمام الأهلي في نصف نهائي دوري المرتبط.

وكشف الاتحاد المصري لكرة السلة عن تحديد 500 مشجعا لكل فريق خلال مواجهات نصف النهائي.

ويلعب الاتحاد أمام الأهلي ذهابا وإيابا بصالة برج العرب في الإسكندرية يومي الثلاثاء والخميس بالأسبوع الجاري.

وأوضح نادي الاتحاد السكندري في بيانه عن تواجد حافلات مجانية يوم المباراة الثلاثاء والخميس لنقل الجماهير من أمام ملعب استاد الجامعة خلف مقر نادي الاتحاد السكندري بالشاطبي.

وتتواجد الحافلات من الخامسة مساء وحتى تمام السادسة من أجل نقل الجماهير إلى صالة برج العرب.

وستكون تلك الحافلات مخصصة للـ 500 مشجعا الحاملين لتذكرة دخول المباراة من موقع تذكرتي بالإضافة لبطاقة المشجع Fan ID.

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد في تكرار لنهائي النسخة الماضية، بينما الجهة الأخرى يلعب سبورتنج أمام سموحة.

وخلال مواجهة الأهلي ضد الاتحاد، فيلعب مرتبط تحت 18 عاما في تمام الثالثة عصرا بينما منافسة الرجال في الثامنة مساء وذلك يومي الثلاثاء والخميس.