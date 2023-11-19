السجل التهديفي الأفضل.. تريزيجيه يتخطى رقمه مع أجيري تحت قيادة فيتوريا

واصل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر تألقه تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور مصر

وبات السجل التهديفي الأفضل لتريزيجيه مع منتخب مصر خلال فترة روي فيتوريا متخطيا رقمه مع خافيير أجيري.

وسجل تريزيجيه هدفين لمنتخب مصر أمام سيراليون ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورفع تريزيجيه رصيده إلى ستة أهداف مع منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا.

وسجل لاعب طرابزون سبور، ستة أهداف في آخر سبعة لقاءات دولية مع منتخب مصر.

ومنذ هدفه أمام بلجيكا نجح تريزيجيه في التسجيل ضد كل من غينيا وجنوب السودان على التوالي، ثم جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة للمونديال.

ولم ينجح تريزيجيه في آخر سبع مباريات بالتسجيل في مواجهتي زامبيا والجزائر فقط.

سجل أهداف تريزيجيه مع المنتخب:

6 أهداف تحت قيادة روي فيتوريا

4 أهداف تحت قيادة خافيير أجيري

هدفان تحت قيادة هيكتور كوبر

هدف تحت قيادة حسام البدري

هدف تحت قيادة كارلوس كيروش

ولعب تريزيجيه مع منتخب مصر 65 مباراة دولية منذ مواجهة السنغال في نوفمبر 2014.

ونجح تريزيجيه في تسجيل 14 هدفا وصناعة 7 آخرين طوال فترة مشاركته مع المنتخب.

وفي آخر سبع مباريات خاضهم تريزيجيه مع المنتخب ساهم في ثمانية أهداف بتسجيل ستة وصناعة اثنين آخرين.

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