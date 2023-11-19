تصفيات يورو 2024 – المتأهل الـ17.. صربيا تخطف بطاقة التأهل من الجار مونتنجرو

الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 18:18

كتب : FilGoal

صربيا

تمكن منتخب صربيا من خطف بطاقة التأهل من مونتنجرو بعد التعادل مع بلغاريا بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لـ يورو 2024.

بينما فاز منتخب المجر الذي تأهل لـ يورو 2024 بالفعل من قبل المباراة على مونتنجرو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي السابق كانت صربيا ومونتنجرو (الجبل الأسود) بلد واحد قبل التقسيم، وشارك المنتخب في كأس العالم 2006 تحت مسمى صربيا والجبل الأسود وخرج المنتخب من دور المجموعات متذيلا المجموعة بدون رصيد إذ كان معه الأرجنتين وهولندا وكوت ديفوار.

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وتأهل حتى الآن 16 منتخبا إلى النهائيات، إلى جانب ألمانيا البلد المضيف، ليصل العدد إلى 17 فريقا.

ويتبقى 5 مقاعد في التصفيات هم محل الصراع في الجولة الأخيرة.

أما ليكتمل العدد إلى 24 منتخبا، سيتأجل الأمر إلى ملحق فرق دوري الأمم الأوروبية التي لم تتأهل بشكل مباشر من التصفيات، حيث سيتأهل منهم 3 فرق أيضا.

صربيا × بلغاريا

سجل ثنائية صربيا ميلوس فيليكوفيتش وسردان بابيتش، بينما سجل لبلغاريا كل من جورجي روسيف وكيريل ديسبودوف.

وتقدم فيليكوفيتش لصربيا في الدقيقة الـ16، وتعادل روسيف لبلغاريا في الدقيقة 59 من صناعة أليكساندر كوليف.

وأحرز ديسبودوف من صناعة فيليب كراستيف في الدقيقة 69، قبل أن يعود بابيتش ليسجل التعادل لصربيا من صناعة دوشان تاديتش في الدقيقة 82.

بهذه النتيجة احتلت صربيا المركز الثاني برصيد 14 نقطة، ويأتي منتخب مونتنجرو في المركز الثالث بـ11 نقطة، بينما ليتوانيا احتلت المركز الرابع بـ6 نقاط، وتذيلت بلغاريا المجموعة بـ4 نقاط.

المجر × مونتنجرو

أهداف منتخب بلغاريا سُجلت عن طريق دومينيك سوبوسلاي هدفين وآدم ناجي هدفا، بينما مونتنجرو سلوبودان روبيزيتش.

قلب منتخب بلغاريا النتيجة ضد مونتنجرو، إذ تقدم الأخير عن طريق روبيزيتش في الدقيقة 36 من صناعة ستيفان يوفيتيتش.

وتعادل سوبوسلاي في الدقيقة 66 من صناعة ناجي، وأضاف لاعب ليفربول الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده بعد دقيقتين فقط من صناعة مارتين آدم.

واختتم ناجي أهداف المجر في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل من الضائع من الشوط الثاني.

المتأهلون حتى الآن

ألمانيا - بلجيكا - فرنسا - البرتغال - إسبانيا - اسكتلندا - تركيا - النمسا - إنجلترا - المجر - سلوفاكيا - ألبانيا - الدنمارك - هولندا - رومانيا – سويسرا - صربيا

صربيا مونتنجرو يورو 2024 دومينيك سوبوسلاي
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