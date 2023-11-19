كرة سلة - الكشف عن 500 مشجع لكل فريق بنصف نهائي دوري المرتبط

الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 17:58

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة عن 500 مشجع لكل فريق بنصف نهائي دوري المرتبط للرجال.

وتستضيف صالة برج العرب في الإسكندرية منافسات ذهاب وإياب نصف نهائي دوري المرتبط.

ويقام لقاء الذهاب يوم الثلاثاء بينما الإياب والحسم يوم الخميس من الأسبوع الجاري.

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ويواجه الأهلي فريق الاتحاد في تكرار لنهائي النسخة الماضية، بينما الجهة الأخرى يلعب سبورتنج أمام سموحة.

وحدد الاتحاد المصري 500 مشجع لكل فريق على أن تكون سعر التذكرة للمباراة الواحدة 50 جنيها.

وكشف اتحاد السلة عن فتح باب الحجز لمباريات نصف النهائي.

ويلعب مرتبط سموحة تحت 18 عاما في الثانية عشر ظهرا بينما مواجهة الكبار في الخامسة والنصف مساء يومي الثلاثاء والخميس.

أما مواجهة الأهلي ضد الاتحاد، فيلعب مرتبط تحت 18 عاما في تمام الثالثة عصرا بينما منافسة الرجال في الثامنة مساء.

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