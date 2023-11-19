كرة سلة - الكشف عن 500 مشجع لكل فريق بنصف نهائي دوري المرتبط

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة عن 500 مشجع لكل فريق بنصف نهائي دوري المرتبط للرجال.

وتستضيف صالة برج العرب في الإسكندرية منافسات ذهاب وإياب نصف نهائي دوري المرتبط.

ويقام لقاء الذهاب يوم الثلاثاء بينما الإياب والحسم يوم الخميس من الأسبوع الجاري.

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد في تكرار لنهائي النسخة الماضية، بينما الجهة الأخرى يلعب سبورتنج أمام سموحة.

وحدد الاتحاد المصري 500 مشجع لكل فريق على أن تكون سعر التذكرة للمباراة الواحدة 50 جنيها.

وكشف اتحاد السلة عن فتح باب الحجز لمباريات نصف النهائي.

بحضور 500 مشجع لكل فريق.. تم فتح باب الحجز لمباريات نصف نهائي #دوري_المرتبط رجال في صالة برج العرب بالإسكندرية ✅🎟️ سعر التذكرة للمباراة الواحدة 50 جنيهًا 💵 للحجز من خلال موقع https://t.co/Y4QrpMt2vh 🔗 لاستلام التذكرة و تذكرتي Fan ID https://t.co/ll3Eh3RKjV 📞15355 pic.twitter.com/txzUIOFkN8 — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) November 19, 2023

ويلعب مرتبط سموحة تحت 18 عاما في الثانية عشر ظهرا بينما مواجهة الكبار في الخامسة والنصف مساء يومي الثلاثاء والخميس.

أما مواجهة الأهلي ضد الاتحاد، فيلعب مرتبط تحت 18 عاما في تمام الثالثة عصرا بينما منافسة الرجال في الثامنة مساء.