انتهت تصفيات كأس العالم - سيراليون (0)-(2) مصر.. طرد جديد ونهاية المباراة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 17:36

كتب : FilGoal

مصر - سيراليون - تريزيجيه

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراليون ضد مصر في الجولة الثانية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

وتقام المباراة في ليبيريا نظرا لعدم خوض منتخب سيراليون المباريات على ملعبه.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة

ق99 طرد جديد لسيراليون لعبدول كابيا

ق95 الشناوي يتألق مجددا

ق92 الشناوي يتألق على مرتين

ق 89: نزول محمد شريف وعمر كمال بدلا من تريزيجيه ومحمد هاني

ق 79: نزول مرموش بدلا من مصطفى محمد

ق 78: الثالث يضيع من مصطفى محمد

ق 69: نزول محمود حمادة ومروان عطية بدلا من زيزو وحمدي فتحي

ق 62: جووووووول تريزيجيه

ق 58: تسديدة من حمدي فتحي الحارس يمسك بها

ق 42: الشناوي يتألق أمام فرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء

ق 39: طرد لاعب سيراليون تايرس فورناه بعد تدخل قوي على حمدي فتحي

ق 36: الشناوي يتألق بعيدا عن المرمى

ق 34: الحارس يمنع الثاني من ركنية لمصر

ق 30: القائم يمنع التعادل

ق 27: مطالبات بركلة جزاء لـ سيراليون

ق 18: جووووووووول الأول من تريزيجيه

ق 14: هجمة خطيرة على مرمى الشناوي لكن الكرة تصطدم في جسد عبد المنعم

ق 4: تسديدة قوية من مصطفى محمد تصطدم في الدفاع بعد عرضية من محمد هاني

ق 1: تسديدة من منتصف الملعب كادت تغالط الشناوي

انطلاق المباراة

منتخب مصر تصفيات كأس العالم سيراليون
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