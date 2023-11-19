سامسون يواصل التألق.. الزمالك يتفوق على الهلال الليبي وديا بثلاثية

الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 16:58

كتب : أحمد شوقي صلاح

هدف واحتفال سامسون أكينيولا بهدف الزمالك الثاني ضد بيراميدز

حقق الزمالك الفوز بنتيجة 3-0 على الهلال الليبي في مباراة ودية أقيمت على عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

سجل ثلاثية الزمالك: يوسف إبراهيم "أوباما" وسيد عبد الله وسامسون أكينيولا.

ويستعد الزمالك لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في الكونفدرالية الإفريقية.

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بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد، وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي، ومحمد أشرف "روقا" ونبيل عماد وسيد عبد الله ويوسف إبراهيم "أوباما"، ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وناصر منسي وإبراهيما نداي.

وتقدم الزمالك بهدف مبكر في الدقيقة الثانية بعد تلقى أوباما عرضية من الجبهة اليسرى قابلها برأسية اصطدمت بالقائم الأيسر وارتدت له سددها في المرمى.

وكثف فريق الهلال الليبي محاولاته الهجومية للتعديل، وتألق محمد عواد في الدقيقة السادسة عشرة وتصدى لتسديدة مهاجم الهلال الليبي من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 25 أهدر ناصر منسي فرصة تعزيز التقدم بعدما انفرد بالمرمى ولكنه سدد الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 34 كاد ناصر منسي أن يحرز الهدف الثاني للزمالك من رأسية ولكن الكرة اصطدمت بالقائم الأيمن، وتوالت محاولات الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من: أحمد ذكي وعمر جابر وعمرو السيسي وسامسون أكينيولا بدلا من محمد عبد الشافي ويوسف أوباما ونبيل دونجا وناصر منسي.

وفي الدقيقة 61 أهدر سامسون أكينيولا فرصة لتسجيل الهدف الثاني للزمالك بعدما تلقى عرضية من الجبهة اليسرى قابلها برأسية مرت بجوار القائم الأيسر للحارس.

ودفع الجهاز الفني للزمالك بكل من محمد حسام " بيسو" ومحمد إبراهيم وكريم عبد الحق وحاتم سكر بدلا من حمزة المثلوثي وإبراهيما نداي ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومحمد أشرف "روقا".

وفي الدقيقة 75 أحرز سيد عبد الله "الهدف الثاني للزمالك من مجهود فردي بعدما راوغ مدافعي الهلال الليبي وتوغل داخل منطقة جزاء المنافس وسدد الكرة على يمين الحارس.

ودفع الجهاز الفني لفريق الزمالك بهشام فؤاد بدلاً من محمد عبد الغني، وبعدها شارك عبد الرحمن نفاد بدلا من محمد عواد.

وسجل سامسون أكينيولا الهدف الثالث للأبيض في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليسرى لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثية دون رد .

وشهدت المباراة تواجد أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة لمؤازرة الفريق قبل لقاء أبوسليم الليبي المقبل في الكونفدرالية الإفريقية.

وكان سامسون قد سجل ثنائية في فوز الزمالك منذ أيام قليلة على توت غنخ أمون.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ الكونفدرالية.

سامسون أكينيولا الزمالك الهلال الليبي
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