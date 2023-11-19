Gaming - الكشف عن الإعلان التشويقي لـ Gameplay لعبة جريندايزر
الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 16:17
كتب : عبد الرحمن فوزي شادي نبيل
كشفت شركة سوني عن الإعلان التشويقي لـ Gameplay لعبة جريندايزر The Feast of the Wolves.
Gameplay هو يكون مقطع فيديو من داخل اللعبة لإظهار طريقة اللعب.
النسخة المبدئية من اللعبة متاحة حاليا على للعبة البلايستيشن 5 ومن المقرر أن تصدر بشكل كامل على بلايستيشن 4 يوم 30 نوفمبر.
جريندايزر هو شخصية مسلسل رسوم متحركة صدر عام 1975 وتابعه على الأخص جيل الثمانينيات والذي ربما قد يكون متشوقا لتجربة اللعبة لإعادة ذكرياته.
سعر اللعبة على المتجر الأمريكي هو 40 دولار ومتاحة للشراء حاليا.
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