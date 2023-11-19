"أركز على أهدافي".. برونو فيرنانديز يرد على إمكانية انتقاله لـ الدوري السعودي

رد برونو فيرنانديز نجم البرتغال ومانشستر يونايتد على شائعات اقترابه من الانتقال إلى الدوري السعودي.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ويستعد برونو رفقة منتخب البرتغال لمواجهة أيسلندا في الجولة الأخيرة من تصفيات يورو 2024.

وقال برونو عبر سبورت تي في البرتغالية: "أركز على المنتخب الوطني ومانشستر يونايتد، أنا سعيد حيث أتواجد".

وأضاف "في المنتخب نمر بلحظات جيدة للغاية، وفي مانشستر يونايتد لم نبدأ بالطريقة التي نريدها".

وتابع "لا أنظر للشائعات، ولا أعيرها اهتماما".

وأتم "اليوم، من السهل جدا أن تنتشر الشائعات في الصحافة، وأود التركيز على أهدافي".

وسيخوض برونو البالغ 29 عاما أول مباراة له مع يونايتد يوم الأحد المقبل مع إيفرتون في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

وسجل برونو الموسم الجاري 4 أهداف وصنع 3 في 17 مباراة بقميص مانشستر يونايتد.

وينتهي تعاقد برونو مع يونايتد في 2026 بعدما جدده في 2022.