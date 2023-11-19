ناجلزمان: هافيرتز قد يلعب كظهير أيسر في يورو 2024

الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 15:05

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - ألمانيا

أوضح يوليان ناجلزمان مدرب منتخب ألمانيا أن تجربة كاي هافيرتز في مركز الظهير الأيسر ليس مجرد تجربة لمرة واحدة، بل هي خطة ليورو 2024.

وظهر هافيرتز في مركز الظهير الأيسر بمباراة تركيا الودية وسجل هدفا في خسارة الألمان 2-3.

وقال ناجلزمان في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "أخبرني كاي هافيرتز أنه يريد تجربة نفسه في مركز الظهير الأيسر".

أخبار متعلقة:
خروج تريبيير من معسكر إنجلترا قبل مواجهة مقدونيا الشمالية منتخب الكاميرون يعلن استبعاد أونانا بسبب الإصابة مدرب النرويج يلمح لموقف هالاند من مواجهة ليفربول سبورت: تجدد اهتمام برشلونة بضم زوبيميندي

وأضاف "لا أرى أن هذا يشكل خطرا عليه، ولكنها فرصة كبيرة جدا جدا للعب دور مؤثر في يورو 2024".

وأكمل "لقد لعب للمرة الأولى في مركز غير مألوف، كان أداؤه جيدا للغاية وربما كان أفضل لاعبينا أمام تركيا".

ويشغل لاعب أرسنال مركزي الظهير وصانع الألعاب بشكل أساسي.

وخاض الألماني البالغ 24 عاما 19 مباراة بقميص أرسنال منذ انضمامه سجل هدفا وصنع آخر.

ومنذ بداية الموسم شغل مركزي الجناح الأيمن والمهاجم الصريح وصانع الألعاب.

وخاض كاي بقميص المانشافت 41 مباراة سجل خلالها 14 هدفا دوليا.

يستعد منتخب ألمانيا للمشاركة في نهائيات يورو 2024 التي يستضيفها في الصيف المقبل.

كاي هافيرتز أرسنال ألمانيا يوليان ناجلزمان
نرشح لكم
سان جيرمان يفقد نجمه الشاب لنهاية العام خروج تريبيير من معسكر إنجلترا قبل مواجهة مقدونيا الشمالية "أجبرت على التوقف عن اللعب".. فابيو كوالياريلا يعلن اعتزاله بعمر 40 عاما مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-11-2023 والقنوات الناقلة.. منتخب مصر الأول والشباب وتصفيات يورو 2024 لن نرى هالاند مع الكبار.. النرويج خارج يورو 2024 بعد إشراك هافيرتز كظهير أيسر.. تركيا تفوز على ألمانيا لأول مرة منذ 18 عاما تصفيات يورو 2024 - إيطاليا ضمن صراع على 5 بطاقات قبل الملحق.. تعرف على المتأهلين حتى الآن تصفيات يورو 2024 - فرنسا تكتسح جبل طارق بـ 14 هدفا.. وهولندا تلتحق بركب المتأهلين
أخر الأخبار
"أركز على أهدافي".. برونو فيرنانديز يرد على إمكانية انتقاله لـ الدوري السعودي 11 دقيقة | ميركاتو
سان جيرمان يفقد نجمه الشاب لنهاية العام 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
ناجلزمان: هافيرتز قد يلعب كظهير أيسر في يورو 2024 ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر بطولة شمال إفريقيا - مصر للشباب (0)-(4) تونس.. الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
خروج تريبيير من معسكر إنجلترا قبل مواجهة مقدونيا الشمالية ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش - علي فرج يتوج بلقب بطولة سنغافورة ساعة | رياضات أخرى
اتحاد جدة يستعيد خدمات حمد الله 2 ساعة | سعودي في الجول
تشكيل منتخب الشباب - زعلوك يقود هجوم مصر ضد تونس 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 2 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 3 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 4 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي