ناجلزمان: هافيرتز قد يلعب كظهير أيسر في يورو 2024

أوضح يوليان ناجلزمان مدرب منتخب ألمانيا أن تجربة كاي هافيرتز في مركز الظهير الأيسر ليس مجرد تجربة لمرة واحدة، بل هي خطة ليورو 2024.

وظهر هافيرتز في مركز الظهير الأيسر بمباراة تركيا الودية وسجل هدفا في خسارة الألمان 2-3.

وقال ناجلزمان في تصريحات لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "أخبرني كاي هافيرتز أنه يريد تجربة نفسه في مركز الظهير الأيسر".

وأضاف "لا أرى أن هذا يشكل خطرا عليه، ولكنها فرصة كبيرة جدا جدا للعب دور مؤثر في يورو 2024".

وأكمل "لقد لعب للمرة الأولى في مركز غير مألوف، كان أداؤه جيدا للغاية وربما كان أفضل لاعبينا أمام تركيا".

ويشغل لاعب أرسنال مركزي الظهير وصانع الألعاب بشكل أساسي.

وخاض الألماني البالغ 24 عاما 19 مباراة بقميص أرسنال منذ انضمامه سجل هدفا وصنع آخر.

ومنذ بداية الموسم شغل مركزي الجناح الأيمن والمهاجم الصريح وصانع الألعاب.

وخاض كاي بقميص المانشافت 41 مباراة سجل خلالها 14 هدفا دوليا.

يستعد منتخب ألمانيا للمشاركة في نهائيات يورو 2024 التي يستضيفها في الصيف المقبل.

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