انتهت بطولة شمال إفريقيا - مصر للشباب (2)-(4) تونس.. خسارة الفراعنة

الفرعون وحيدا في الصدارة.. مصر تهزم سيراليون بثنائية تريزيجيه في تصفيات كأس العالم

خطوة واحدة للتأهل إلى مونديال الشباب.. سيدات مصر يسحقن الكونغو بسداسية

إصابة حسام عبد المجيد في مران المنتخب الأولمبي

الصحوة جاءت متأخرة.. منتخب مصر يخسر من تونس برباعية في بطولة شمال إفريقيا للشباب

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