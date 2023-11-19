انتهت بطولة شمال إفريقيا - مصر للشباب (2)-(4) تونس.. خسارة الفراعنة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 14:56

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد تونس في بطولة شمال إفريقيا للشباب.

نهاية المباراة

ق93. كريم سعيد يسجل الهدف الثاني لمصر من رأسية.

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ق80. هدف تقليص الفارق لمصر عن طريق محمد عبد الله.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق49. هدف رابع لمنتخب تونس برأسية.

ق26.هدف ثالث لمنتخب تونس.

ق22. هدفان في أقل من دقيقة لمنتخب تونس

ق20. ركلة جزاء لمنتخب تونس

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مصر تونس بطولة شمال إفريقيا
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