خروج تريبيير من معسكر إنجلترا قبل مواجهة مقدونيا الشمالية

أعلن منتخب إنجلترا خروج لاعبه كيران تريبيير من معسكر الفريق قبل 24 ساعة من خوض مباراة مقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024.

ويحل المنتخب الإنجليزي ضيفا على مقدونيا الشمالية في الجولة الأخيرة من تصفيات يورو 2024 يوم الاثنين.

وأفاد منتخب إنجلترا في بيان: "خاض 22 لاعبا تدريبات اليوم في ملعب تدريب توتنام قبل مباراة مقدونيا الشمالية".

وأضاف البيان "غادر تريبيير معسكر الأسود الثلاثة لأمر شخصي ولن يسافر إلى مقدونيا الشمالية".

فيما أوضح نادي نيوكاسل يونايتد عبر موقعه: "يمكننا تأكيد خروج تريبيير من معسكر منتخب إنجلترا لأسباب شخصية".

ولعب كيران 90 دقيقة في المباراة التي فاز فيها منتخب إنجلترا على مالطا بنتيجة 2-0 في الجولة قبل الأخيرة لتصفيات يورو2024 يوم الجمعة.

لكنه سيغيب عن رحلة يوم الاثنين إلى مقدونيا الشمالية في الجولة الأخيرة.

يذكر أن منتخب إنجلترا تأهل إلى النهائيات قبل خوض الجولتين الأخيرتين.

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