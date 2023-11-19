اسكواش - علي فرج يتوج بلقب بطولة سنغافورة
الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 14:20
كتب : FilGoal
توج علي فرج لاعب وادي دجلة بلقب بطولة ستغافورة للاسكواش 2023.
وتفوق فرج في النهائي على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3 أشواط لواحد.
وتقدم البيروفي في الشوط الأول بنتيجة 11-6.
وقلب علي فرج تأخره لفوز في 3 أشواط متتالية جاءت نتائجها 11-4 و14-12 و11-8، واستمرت المباراة 78 دقيقة.
ويعد ذلك اللقب الثالث لعلي فرج في 2023-24 حيث حقق لقب باريس وقطر كلاسيك من قبل وكلاهما على حساب البيروفي.
وحقق فرج الفوز في مباراة نصف النهائي على مروان الشوربجي بنتيجة 3-0 في مباراة استمرت لمدة 34 دقيقة.
وفي منافسات السيدات حققت البلجيكية نيلي جيليس اللقب على حساب شقيقتها تيني جيليس بنتيجة 3-2.
وجاءت نتائج الأشواط: 11-6 و12-10 و8-11 و5-11 و11-4.
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