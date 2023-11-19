اتحاد جدة يستعيد خدمات حمد الله

استعاد فريق اتحاد جدة خدمات مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمد الله بعد فترة من الغياب.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن حمد الله تعافى وأبدى جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

وأوضح التقرير أن المهاجم المغربي أنهى برنامجه التأهيلي خلال الفترة الماضية، حيث شارك مع اللاعبين في التدريبات الجماعية.

وكان حمد الله قد غاب عن المشاركة في آخر مواجهتين أمام القوة الجوية في دوري أبطال آسيا، وأبها في الدوري السعودي بسبب الإصابة.

حمد الله شارك كثيرا مع نونو سانتو مدرب اتحاد جدة السابق رغم وجود كريم بنزيمة في هجوم الفريق.

وينتظر المهاجم المغربي وصول المدرب الجديد مارسيلو جاياردو الذي تولى تدريب اتحاد جدة.

فقد أعلن نادي اتحاد جدة السعودي يوم السبت تعيين الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مديرا فنيا للفريق.

ويتولى جاياردو مهمة تدريب النمور خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري والسوبر السعودي.

ومن المنتظر أن يصل جاياردو حسب التقارير السعودية مساء الأحد قادما من بيونس آيرس عاصمة الأرجنتين مرورا بـ روما عاصمة إيطاليا لتدريب بطل الدوري السعودي.

وقال جاياردو للصحفيين قبل السفر قائلا: "تدريب اتحاد جدة؟ إنه قرار شخصي للغاية، لقد شجعوني بمشروع متطور رائع".

وستكون تلك التجربة الثالثة للأرجنتيني بعدما درّب من قبل ناسيونال الأوروجوياني وريفر بليت الأرجنتيني.

وقاد جاياردو ريفر بليت لتحقيق كوبا ليبرتادورس مرتين وكأس الأرجنتين 3 مرات وكوبا سود أمريكانا مرة واحدة وكأس سوبر أمريكا الجنوبية 3 مرات.

وعلى المستوى الشخصي حصد جائزة أفضل مدرب في أمريكا الجنوبية لـ 3 سنوات متتالية، 2018 و2019 و2020.

وأصبح جاياردو صاحب خامس أطول مسيرة تدريبية في الملاعب الأرجنتينية، بعد فيكتوريو سبينيتو الذي درب فيليز سارسفيلد لمدة 14 عاما، وبابلو فيكو الذي قاد براون دي أدروجي 13 عاما، وخوسيه ماريا مينيا 12 عاما في ريفر بليت وجرييمو ستابيلي 9 سنوات في راسينج.

video:1