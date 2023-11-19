تشكيل منتخب الشباب - زعلوك يقود هجوم مصر ضد تونس
الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 14:04
كتب : FilGoal
أعلن وائل رياض مدرب منتخب مصر للشباب تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد تونس.
ويلعب منتخب مصر ضد تونس في الجولة الثالثة من بطولة شمال إفريقيا للشباب.
ويقود محمد زعلوك هجوم منتخب مصر برفقة عمر خضر ومحمد عبد الله.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: عبد المنعم تامر.
الدفاع: معتز محمد – حسام عوض الله – يوسف السيد – حسن أبو المعاطي.
الوسط: أحمد كباكا – عبد الرحمن خالد – محمد السيد.
الهجوم: محمد عبد الله – محمد زعلوك – عمر خضر.
وحقق منتخب مصر الفوز في المباراة الماضية ضد الجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل، بينما تعادل في المباراة الأولى ضد ليبيا بهدف لكل فريق.
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