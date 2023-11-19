4460 يوما منذ لقاء سيراليون الأول.. 10 محطات لـ محمد صلاح مع منتخب مصر

مر 4460 يوما منذ أن خاض محمد صلاح مباراته الدولية الأولى بقميص منتخب مصر والتي جاءت ضد سيراليون في تصفيات أمم إفريقيا 2012.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

واليوم وبعد 12 عاما وشهرين و16 يوما سيواجه صلاح منتخب سيراليون مجددا، وتلك المرة في تصفيات كأس العالم 2026.

وبين هذين التاريخين خاض صلاح 92 مباراة دولية وسجل 53 هدفا وقاد المنتخب لكأس العالم 2018 والوصول لنهائي أمم إفريقيا مرتين، وحقق أرقاما عديدة بقميص الفراعنة.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز 10 محطات في مسيرة صلاح بقميص منتخب مصر منذ مباراته الدولية الأولى التي خسرها بنتيجة 2-1 وحتى اليوم عندما يواجه سيراليون مرة أخرى.

أول هدف دولي

في المباراة الثانية له دوليا، سجل صلاح أول هدف له بقميص منتخب مصر ضد النيجر في تصفيات أمم إفريقيا 2012.

هاتريك غائب منذ 50 عاما

في تصفيات كأس العالم 2014 سجل محمد صلاح 3 أهداف هاتريك وصنع هدفا.

صلاح صنع الأول لمحمد أبو تريكة في الدقيقة 5، ثم سجل 3 أهداف في الدقائق 40 و76 و83 من صناعة شريف إكرامي وأبو تريكة (2).

وأصبح صلاح أول لاعب يسجل هاتريك في أرض المنافس بقميص منتخب مصر منذ 50 عاما منذ أن سجل شحتة 4 أهداف ضد أوغندا في تصفيات الأولمبياد عام 1963 خارج مصر.

أول هدف في أمم إفريقيا

عاد منتخب مصر لأمم إفريقيا بعد غياب 3 نسخ متتالية، الظهور الأول جاء في 2017.

وسجل صلاح أول أهدافه بقميص منتخب مصر في أمم إفريقيا بهدف من ركلة حرة مباشرة قوية في شباك.

صلاح في أمم إفريقيا 2017 سجل هدفين وصنع 2 في بطولة انتهت بتحقيق منتخب مصر للوصافة بالخسارة ضد الكاميرون في النهائي.

ثنائية تاريخية

بالطبع مباراة مصر ضد الكونغو في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2018 تاريخية.

صلاح سجل هدفي مصر في الفوز بنتيجة 2-1 والباقي يعرفه الجميع.

في كأس العالم

سجل محمد صلاح هدفي مصر في كأس العالم 2018 في الخسارتين من روسيا والسعودية على الترتيب بعدما غاب ضد أوروجواي بسبب الإصابة في الكتف.

هدف صلاح الأول جاء من ركلة جزاء ضد روسيا في الخسارة بنتيجة 3-1، وهو الأول لمصر منذ مجدي عبد الغني في 1990 ضد هولندا.

وسجل هدفا في شباك السعودية في الخسارة 2-1، ليصبح هداف مصر في كأس العالم تاريخيا برصيد هدفين بالتساوي مع عبد الرحمن فوزي الذي سجل مرتين ضد المجر في 1934.

هدف أولمبي

في تصفيات أمم إفريقيا 2019 سجل محمد صلاح هدف في شباك إي سواتيني من ركلة ركنية بشكل مباشر في المرمى في الفوز بنتيجة 4-1.

43`جوووووووووول..بوشكاش 2019؟ 😅 صلاح يسجل هدف ولا أروع من ركنية 🇪🇬مصر 4 🆚 🇸🇿إي سواتيني 0 📺تابع مباشر المواجهةhttps://t.co/eKPyh483rp pic.twitter.com/gkrQDdzs0h — FilGoal (@FilGoal) October 12, 2018

هداف مصر في تصفيات أمم إفريقيا

خلال مواجهة تونس والفوز بنتيجة 3-2 في تصفيات أمم إفريقيا 2019 أصبح محمد صلاح أفضل هداف مصري في تصفيات أمم إفريقيا عبر التاريخ بفضل هدفه في الدقيقة 90.

وحطم صلاح رقم حسام حسن صاحب الـ 12 هدفا.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي مصر في التصفيات الإفريقية برصيد 18 هدفا في 25 مباراة.

هداف مصر في تصفيات كأس العالم

في بداية رحلة تصفيات كأس العالم 2022 وبفضل رباعية (سوبر هاتريك) أصبح صلاح أفضل هداف في تاريخ منتخب مصر بتصفيات كأس العالم برصيد 15 هدفا.

وبات صلاح أفضل هداف بعدما حطم رقم محمد أبو تريكة صاحب الـ 14 هدفا.

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المنتخب المصري يحقق انتصاراً كبيراً على نظيره الجيبوتي بستة أهداف دون مقابل ✔️



• أهداف المباراة 📺⬇️#مصر_جيبوتي#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/0dG63KntOJ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023

قائمة خاصة جدا

في تاريخ منتخب مصر لم يتخط حاجز الـ 50 هدفا سوى حسام حسن صاحب الـ 68 هدفا رسميا و76 بإضافة الوديات غير الرسمية.

ويأتي من خلفه صلاح برصيد 53 هدفا في المركز الثاني بالأهداف الرسمية، و55 بإضافة الأهداف غير الرسمية.

وفي المركز الثالث يأتي الراحل حسن الشاذلي برصيد 44 هدفا بقميص منتخب مصر.

محمد صلاح (50 هدفًا)🫂 حسام حسن (68 هدفًا) العربيان الإفريقيان الوحيدان اللذان تخطيا حاجز الـ50 هدفًا على الصعيد الدولي 🔥 صلاح يملك هدفًا آخر الآن، وهو اللحاق بحسام حسن والتحول للهداف التاريخ لمنتخب مصر، فهل ينجح في ذلك؟ 🇪🇬@EFA pic.twitter.com/cpQQMX6kPU — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) March 26, 2023

ضحايا صلاح

سجل محمد صلاح 53 هدفا في مسيرته في 25 منتخبا، 20 من قارة إفريقيا و3 من أوروبا و1 من آسيا و1 من أمريكا الجنوبية.

وإليكم سجل أهداف صلاح أمام جميع المنتخبات التي هز شباكها:

النيجر 5

جيبوتي 4

أوغندا 4

تنزانيا 3

الكونغو 3

تشاد 2

توجو 2

غينيا 2

بوتسوانا 2

تونس 2

غانا 2

مالاوي 2

جزر القمر 2

كينيا 1

البوسنة 1

تشيلي 1

نيجيريا 1

بوركينا فاسو 1

البرتغال 1

روسيا 1

السعودية 1

إسواتيني 1

الكونغو الديموقراطية 1

المغرب 1

غينيا بيساو 1