سبورت: تجدد اهتمام برشلونة بضم زوبيميندي

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن تجدد اهتمام برشلونة بالتعاقد مع مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد خلال فترة الانتقالات المقبلة.

برشلونة كان مهتما بالتعاقد مع اللاعب خلال الصيف الماضي لتعويض رحيل سيرخيو بوسكيتس ولكنه لم يدخل في مفاوضات مباشرة بسبب حالة النادي المادية واكتفى بالتعاقد مع أوريو روميو مقابل 3 مليون يورو من جيرونا.

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يعتبر التعاقد مع اللاعب كضرورة قصوى لتدعيم الفريق ولذلك جدد النادي اهتمامه وسيضعه كهدف رئيسي بالصيف المقبل.

ويتواجد في عقد زوبيميندي شرطا جزائيا مقابل 60 مليون يورو ووفقا لجوكين أبيريباي رئيس نادي ريال سوسيداد فإن ذلك المبلغ غير مقابل للتفاوض ومن يريد التعاقد مع اللاعب عليه دفعه.

برشلونة لن يجد منافسة سهلة في التعاقد مع اللاعب الذي غلب أنظار الكثير من الأندية بسبب الأداء الملفت الذي يقدمه مع ريال سوسيداد وأبرزهم بايرن ميونيخ والذي يمتلك القدرة المالية على دفع الشرط الجزائي.

لاعب الارتكاز الإسباني شارك في 18 مباراة برفقة ريال سوسيداد خلال الموسم الحالي وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف.

وسبق لزوبيميندي المشاركة في مباريات دولية بقميص منتخب إسبانيا كان أولها برفقة المدرب الحالي لويس دي لا فوينتي.