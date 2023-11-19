سلة - روي رانا: حزين لرحيلي عن تدريب مصر.. وتدريبي في اليابان لم يكن معوقا لي

شدد روي رانا مدرب منتخب مصر لكرة السلة السابق على أنه لم يكن يرغب في الرحيل عن تدريبه.

وقال رانا عبر قناة صدى البلد: "حزين للغاية لرحيلي عن منتخب مصر لأنني قضيت 18 شهرا جميلا وأحببت مصر وحققنا الكثير وكنت سعيدا بالشعب المصري لأننا شعر إنني واحدا منهم وسأفتقد كل ذلك".

وتابع "عقدي السابق كان واضحا وينص على تجديده بشكل تلقائي في حال تأهلنا للأولمبياد ولكن لسببا ما أراد الاتحاد عدم استمراري وكان هناك بعض الاتصالات الغريبة خلال الأشهر الماضية وكنت أريد الاستمرار ولكن الظروف تغيرت لسوء الحظ".

وواصل "كنا نحتاج فقط التوقيع على ورقة الاستمرار ثم بدء التخطيط للمرحلة المقبلة للمسابقات وجداول المباريات والمنافسات المحلية والدولية ولكن كنت أريد التواجد بشكل أكبر مع المنتخب على الأرض وهذه الأمور كانت تحصل على الكثير من الوقت وكنت أريد أنا التركيز على المنتخب أكثر ولم نجد نقطة توافق وقلت إنني لن أتمكن من الاستمرار مع الاتحاد بهذا الشكل".

وشدد "العديد من مدربي كرة السلة في العالم يدربون منتخبات وطنية بجانب الأندية وهذا هو النموذج الي بدأنا به والتزمنا به من البداية".

وعما إذا كان عدم قدرته على التواجد في البطولة العربية بشهر ديسمبر المقبل قال: "لا أعرف ولكن عندما كنا نوقع العقد كنت واضحا وقلت إنني لن أستطيع تدريب المنتخب أثناء الموسم الاحترافي في اليابان على أن أكون متواجدا في فترات التوقف الدولي وكنت سأحضر إلى مصر في شهر فبراير".

وأضاف "كان برفقتي اثنين مساعدين قاما بعمل رائع وكنت أتمنى أن يستبدلوني عقب رحيلي ومتأكد من وجود مدربين مصريين وأعلم أن الاتحاد سيقوم بالاختيار الصحيح".

وعن قرار اعتزال عمرو الجندي دوليا عقب نهاية كأس العالم قال: "أحب عمرو الجندي كثيرا وأحترم قراره بالاعتزال الدولي وقد حظي بمسيرة رائعة".

وأتم "التأهل للأولمبياد أصعب من كأس العالم وهناك فرق لم تتأهل إلى كأس العالم وتنافس في الملحق للأولمبياد والتصفيات صعبة وستكون بمثابة تحديا كبيرا ويجب فقط أن نستغل الفرصة من أجل البناء للمقبل".

وأعلن الكندي روي رانا رحيله عن منصب المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة.

وقال مصدر من الاتحاد المصري لكرة السلة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "هناك نية لإسناد مهمة تدريب المنتخب الأول إلى الجهاز المعاون للمدرب السابق روي رانا".

وأضاف "وائل بدر سيتولى مهمة المدير الفني للمنتخب بالبطولة العربية في القاهرة والتي تنطلق يوم 25 ديسمبر".

وتابع "أول ارتباط رسمي للمنتخب سيكون في تصفيات المنطقة الخامسة لقارة إفريقيا وستكون في فبراير المقبل، وبالتالي لا داعي للاستعجال في التعاقد مع مدرب أجنبي".

وأوضح "لدينا فرصة لبحث العديد من السير الذاتية، وسيتم مناقشة الأمر في اجتماع المجلس غدا".

وأكمل "عدم تجديد تعاقد روي رانا جاء بسبب اعتذاره عن عدم قيادة المنتخب بالبطولة العربية وفي تصفيات المنطقة الخامسة، بسبب ارتباطه مع منتخب اليابان".

ويشغل وائل بدر منصب المدرب العام، ويضم الجهاز محمد سليم كمدرب عام أيضا، وماجد سلامة كمحلل أداء، وأحمد فوزي وفادي هاني كمدربين مساعدين.

وتولى رانا تدريب منتخب مصر لكرة السلة منذ يناير 2022.

وقاد رانا منتخب مصر للمشاركة في النسخة الأخيرة من كأس العالم لكرة السلة والتي أنهاها بالخسارة من نيوزيلندا بنتيجة 88-86 في المباريات الترتيبية.

وتأهل منتخب مصر للملحق الدولي المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.