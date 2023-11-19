"أجبرت على التوقف عن اللعب".. فابيو كوالياريلا يعلن اعتزاله بعمر 40 عاما

أعلن فابيو كوالياريلا لاعب منتخب إيطاليا وسامبدوريا ويوفنتوس السابق اعتزاله كرة القدم.

فابيو كوالياريلا النادي : سامبدوريا سامبدوريا

المهاجم البالغ 40 عاما خاض آخر مباراة له الموسم الماضي بقميص سامبدوريا وأصبح لاعبا حرا بعدما هبط الفريق للدرجة الثانية.

وقال فابيو عبر شبكة سكاي سبورتس: "أجبرت على التوقف عن اللعب، أنا لاعب حر، لكن لست في حالة بدنية جيدة للعودة إلى الملعب".

وأوضح "الآن لدي الوقت لمعرفة خطوتي المقبلة التي سأتخذها".

وبدأ فابيو مشواره مع تورينو وأعير لفيورنتينا وشيتي، ثم انتقل إلى أسكولي وسامبدوريا وأودينيزي ونابولي ويوفنتوس وتورينو، وعاد إلى سامبدوريا في 2016 واستمر حتى 2023.

ويحتل فابيو المركز الـ 14 في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي تاريخيا برصيد 182 هدفا سجلها خلال 556 مباراة.

وحصد بعمر 36 عاما جائزة هداف الدوري الإيطالي بتسجيل 26 هدفا موسم 2018-19.

ويتساوى مع الأرجنتيني جابريل باتيستوتا بالتسجيل في 11 مباراة متتالية بالدوري الإيطالي كأفضل سلسلة في تاريخ المسابقة.

وفاز هدفه في 2009 بأفضل هدف في الدوري الإيطالي عندما كان بقميص أودينيزي، وكذلك في 2019 مع سامبدوريا ضد نابولي.

وحقق 5 ألقاب في مسيرته جاءت جميعها مع يوفنتوس بواقع 3 دوري إيطالي و2 كأس سوبر محلي.

وشارك بقميص منتخب بلاده في 28 مباراة سجل خلالها 9 أهداف من بينها هدفه الرائع ضد سلوفاكيا في كأس العالم 2010، كما شارك في يورو 2008.

ويمتلك بقميص منتخب إيطاليا رقما قياسيا حيث يعد أكبر لاعب يسجل هدفا دوليا بقميص الأتزوري بعمر 36 عاما و54 يوما وهو صاحب أكبر فارق زمني بين هدفين بقميص منتخب إيطاليا بفارق يتخطى 3000 يوم.

وسبق أن كشف في حوار من قبل أنه وعائلته تعرضوا للتهديد طيلة مشواره مع نابولي من شرطي، ما جعله يرحل بعد موسم واحد فقط عن الفريق.