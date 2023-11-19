مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-11-2023 والقنوات الناقلة.. منتخب مصر الأول والشباب وتصفيات يورو 2024

يوم حافل بمباريات الأجندة الدولية بدءا بمباراتي منتخب مصر الأول في تصفيات كأس العالم 2026 ومنتخب مصر للشباب في بطولة شمال إفريقيا، مرورا بالجولة الأخيرة لتصفيات يورو 2024.

يقدم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة.

تصفيات كأس العالم

يواصل منتخب مصر الأول مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا حيث سيواجه سيراليون في ليبيريا.

وتبدأ المباراة في السادسة مساءً وتذاع على أون تايم سبورتس والرياضية السعودية 1.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب بفضل فوزه على جيبوتي بنتيجة 6-0 وتعادل سيراليون وإثيوبيا، وغينيا بيساو وبوركينا فاسو في الجولة الأولى.

وفي نفس التوقيت يلتقي منتخب السودان مع نظيره الكونغو الديموقراطية، وتذاع على SSC الرياضية أكسترا 1.

وفي الجولة الثانية أيضا، يحل منتخب الجزائر ضيفا على موزمبيق في الثالثة عصرا وتذاع المباراة على السعودية الرياضية والرياضية الجزائرية.

وفي زيمبابوي يحل منتخب نيجيريا ضيفا ثقيلا أيضا في الثالثة عصرا، وتذاع على SSC الرياضية أكسترا 1.

بطولة شمال إفريقيا

يواصل منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض المشاركة في بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما.

وتقام المباراة الثالثة للمنتخب ضد تونس المستضيفة في الثالثة عصرا على ملعب فرحات حشاد.

وتذاع على أون تايم سبورتس وصفحة اتحاد شمال إفريقيا على يوتيوب.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر منتخب تونس الترتيب رفقة المغرب برصيد 6 نقاط.

وتتبقى لمنتخب مصر مباراة يوم الثلاثاء المقبل ضد المغرب في الجولة الأخيرة من البطولة.

تصفيات كأس العالم 2024 للناشئات

على استاد الإسكندرية وفي الخامسة مساء يلتقي منتخب مصر للناشئات تحت 20 عاما مع الكونغو برازفيل في الجولة الثالثة من تصفايت كأس العالم 2024.

مباراة الذهاب انتهت بتعادل خارج القواعد بهدف دون رد.

تصفيات يورو 2024

وصلنا للجولة العاشرة من تصفيات يورو 2024 حيث تقام اليوم 9 مباريات.

البداية في المجموعة السابعة، والتي تبدأ مبارياتها في الرابعة عصرا، بين المجر ومونتينجرو على بي إن سبورتس 1، وصربيا ضد بلغاريا على بي إن سبورتس 2.

وتأهل منتخب المجر في الجولة الماضية للنهائيات، تاركا البطاقة الأخيرة بين صربيا صاحبة الـ 13 نقطة ومونتينجرو صاحبة الـ 11 نقطة.

وفي المجموعة السادسة يلتقي منتخبا بلجيكا مع أذربيجان على بي إن سبورتس 1، والسويد مع إستونيا، في السابعة مساءً.

وتعد المباريات تحصيل حاصل حيث تأهلت بلجيكا والنمسا فعليا من المجموعة، وسيلعب منتخب السويد وإستونيا الملحق في مارس المقبل.

في المجموعة الأولى، يلتقي منتخبا اسكتلندا مع النرويج على بي إن سبورتس 2 وإسبانيا مع جورجيا على بي إن سبورتس 1 على الترتيب في العاشرة إلا الربع مساءً.

وتأهل مسبقا منتخبا إسبانيا واسكتلندا للنهائيات، فيما انتهت آمال النرويج في التأهل لليورو، وتبقى حظوظ جورجيا في الملحق.

وأخيرا يلتقي منتخب البرتغال مع أيسلندا لحساب المجموعة العاشرة في العاشرة إلا ربع وتذاع على بي إن سبورتس 3.

وبالفعل حجز منتخب البرتغال رفقة سلوفاكيا عن المجموعة بطاقة الترشح.