لن نرى هالاند مع الكبار.. النرويج خارج يورو 2024

انتهت أمال النرويج في التأهل لنهائيات يورو 2024، وبذلك سيغيب إرلينج هالاند ورفاقه عن بطولة كبرى جديدة.

النرويج غابت عن نهائيات كأس العالم 2022 بعدما حلت في المركز الثالث بمجموعتها في التصفيات خلف هولندا وتركيا.

والآن انتهت آمال المنتخب المُلقب بالأسود في التأهل للبطولة القارية التي ظهر بها مرة واحدة فقط عام 2000.

لماذا لن تتأهل النرويج؟

يتواجد منتخب النرويج في المجموعة الأولى والتي تضم إسبانيا واسكتلندا وجورجيا وقبرص في تصفيات يورو 2024.

وبعد مرور 7 جولات، وقبل جولة واحدة على النهاية يحتل منتخب النرويج المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وليس لديه أي أمل في التأهل بعدما حسم منتخبا إسبانيا واسكتلندا التأهل مبكرا.

ورغم أن منتخب جورجيا في المركز الرابع برصيد 8 نقاط، إلا أنه يمتلك فرصة التأهل عن طريق ملحق دوري الأمم الأوروبية.

ما هو ملحق دوري الأمم الأوروبية؟

قرر الاتحاد الأوروبي منذ إقامة دوري الأمم الأوروبية أن يزيد من أهميتها باعتبارها الفرصة الثانية في التأهل لنهائيات اليورو وكذلك كأس العالم عن طريق الملحق.

وأصبح ملحق دوري الأمم الأوروبية بمثابة الملاذ الأخير للفرق التي لم تستطع حصد بطاقة التأهل لليورو.

في النسخة الماضية منح الملحق بطاقة العبور لكل من مقدونيا الشمالية والمجر وسلوفاكيا واسكتلندا للتأهل ليورو 2020.

وفي نسخة يورو 2024، يتأهل 20 منتخبا بشكل مباشر من التصفيات الأوروبية بواقع 2 من كل مجموعة، رفقة ألمانيا المستضيفة لتتبقى 3 مقاعد.

كيف تتحدد المقاعد؟

يتواجد منتخب النرويج في المركز الثامن بين منتخبات التصنيف الثاني من دوري الأمم الأوروبية.

ومن التصنيف الثاني تأهلت منتخبات صربيا واسكتلندا بشكل مباشر، ومن المفترض أن يشارك 5 منتخبات من التصنيف الثاني وفقا للمتأهلين الحاليين في الملحق.

وبالفعل يسبق 5 منتخبات النرويج في التصنيف وهم: إسرائيل – البوسنة والهرسك – فنلندا – أوكرانيا – إيسلندا.

4 منتخبات من الـ 5 انتهت حظوظها في التأهل المباشر عدا أوكرانيا التي ستلتقي إيطاليا يوم الإثنين المقبل. في حالة فوز أوكرانيا وتأهلها مباشرة سيعوضها منتخب إيطاليا في الملحق، وبالتالي لن تتأهل أيضا النرويج للملحق، وإذا فازت إيطاليا فالوضع كما هو عليه.

لماذا تمتلك جورجيا فرصة والنرويج لا؟

يتصدر منتخب جورجيا التصنيف الثالث في ترتيب دوري الأمم الأوروبية وبالتالي ضمن مركزه مبكرا في ملحق اليورو بعدما انتهت حظوظه في التأهل المباشر من التصفيات.

وهو على عكس منتخب النرويج الذي يحتل المركز الثامن في التصنيف الثاني، والذي جعله ينتظر نتائج المنافسين من أجل معرفة مصيره.

الآن بات على النرويج الانتظار لـ كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك من أجل المحاولة للمشاركة الرابعة في المونديال بعد غياب منذ 1998.

أما عن اليورو فالانتظار سيطول ليصبح 28 عاما في 2028 وربما يكون أكثر لهالاند ورفاقه.