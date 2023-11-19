بعد إشراك هافيرتز كظهير أيسر.. تركيا تفوز على ألمانيا لأول مرة منذ 18 عاما

فاز منتخب تركيا على ألمانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعدما عاد في النتيجة وقلب تأخره.

وهذا هو الفوز الأول لمنتخب تركيا على ألمانيا منذ 8 أكتوبر 2005 أي قبل 18 عاما عندما انتصر الأتراك بنتيجة هدفين مقال هدف وكانت مباراة ودية.

بينما يأتي آخر فوز رسمي لتركيا على ألمانيا يوم 10 أكتوبر 1998 أي قبل 25 عاما في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2000.

وهذه الخسارة لألمانيا هي الأولى خلال حقبة جوليان ناجلسمان منذ توليه تدريب المانشافت في 22 سبتمبر الماضي.

ولعب كاي هافيرتز لاعب ألمانيا وأرسنال في المباراة كظهير أيسر لأول مرة في مسيرته.

وتمكن هافيرتز من افتتاح التسجيل للمانشافت في المباراة في الدقيقة الخامسة.

لوحة جماعية من المنتخب الألماني وهافرتس يبصم على أولى الأهداف #مباراة_ودية #المانيا_تركيا pic.twitter.com/qs06sloftB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 18, 2023

وأدرك المنتخب التركي التعادل في الدقيقة 38 عن طريق فيردي كاديوجلو.

وأحرز كينان يلديز لاعب يوفنتوس هدف التقدم لتركيا في الدقيقة الثانية من الوقت البدل من الضائع من الشوط الأول.

وتعادل نيكلاس فولكروج لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 49، وحقق رقما بوصوله للهدف العاشر مع المنتخب خلال مباراته الـ12، ففي 45 عاما لم يصل أي لاعب أسرع من فولكروج سوى سيرجي جنابري الذ احتاج فقط إلى 11 مباراة.

وفي الدقيقة 69 تحصل عبد الكريم بارداتشي لاعب تركيا على ركلة جزاء سددها يوسف ساري وأسكن الكرة في الشباك.