تصفيات يورو 2024 - إيطاليا ضمن صراع على 5 بطاقات قبل الملحق.. تعرف على المتأهلين حتى الآن

الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 00:08

كتب : FilGoal

يورو 2024

تختتم تصفيات يورو 2024 المقامة في ألمانيا بلعب مباريات الجولة الأخيرة بين أيام 19 و21 نوفمبر الجاري.

وتأهل حتى الآن 15 منتخبا إلى النهائيات، إلى جانب ألمانيا البلد المضيف، ليصل العدد إلى 16 فريقا.

ويتبقى 5 مقاعد في التصفيات هم محل الصراع في الجولة الأخيرة.

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أما ليكتمل العدد إلى 24 منتخبا، سيتأجل الأمر إلى ملحق فرق دوري الأمم الأوروبية التي لم تتأهل بشكل مباشر من التصفيات، حيث سيتأهل منهم 3 فرق أيضا.

المتأهلون حتى الآن

ألمانيا - بلجيكا - فرنسا - البرتغال - إسبانيا - اسكتلندا - تركيا - النمسا - إنجلترا - المجر - سلوفاكيا - ألبانيا - الدنمارك - هولندا - رومانيا - سويسرا

الأطراف المتصارعة

إيطاليا وأوكرانيا - كرواتيا وويلز - التشيك ومولدوفا - صربيا ومونتنيجرو - سلوفينيا وكازاخستان.

موقف المجموعات

المجموعة الأولى (انتهت): تأهل منها إسبانيا واسكتلندا

المجموعة الثانية (انتهت): تأهل منها فرنسا وهولندا

المجموعة الثالثة (مستمرة): تأهل منها إنجلترا - يتصارع إيطاليا وأوكرانيا (13 نقطة لكل منهما) على البطاقة الأخيرة عبر مواجهة مباشرة يوم 20 نوفمبر.

الفائز يتأهل والتعادل يؤهل إيطاليا بأفضلية المواجهات المباشرة.

المجموعة الرابعة (مستمرة): تأهل منها تركيا - البطاقة الأخيرة بين كرواتيا (13 نقطة) وويلز (11 نقطة) والحسم يوم 21 نوفمبر.

كرواتيا تستضيف أرمينيا، وويلز تستضيف تركيا، وإذا تساوى الفريقان في النقاط تتأهل ويلز بأفضلية المواجهات المباشرة.

المجموعة الخامسة (مستمرة): تأهل منها ألبانيا - البطاقة الأخيرة بين التشيك (12 نقطة) ومولدوفا (10 نقاط) والحسم في مواجهة مباشرة تستضيفها التشيك يوم 20 نوفمبر. خيار مولدوفا الوحيد هو الفوز.

المجموعة السادسة (انتهت): تأهل منها النمسا وبلجيكا

المجموعة السابعة (مستمرة): تأهل منها المجر - البطاقة الأخيرة بين صربيا (13 نقطة) ومونتنيجرو (11 نقطة) والحسم يوم 19 نوفمبر.

مونتنيجرو تخرج لملاقاة المجر، وصربيا تستضيف بلغاريا، وتساوي النقاط يؤهل صربيا لتفوقها في المواجهات المباشرة.

المجموعة الثامنة (مستمرة): تأهل منها الدنمارك - البطاقة الأخيرة بين سلوفينيا (19 نقطة) وكازاخستان (18 نقطة) والحسم في مواجهة مباشرة يوم 20 نوفمبر.

المجموعة التاسعة (انتهت): تأهل منها رومانيا وسويسرا

المجموعة العاشرة (انتهت): تأهل منها البرتغال وسلوفاكيا

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