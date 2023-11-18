تصفيات يورو 2024 - رومانيا إلى النهائيات بهدف ابن هاجي.. 16 فريقا في ألمانيا حتى الآن

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 23:44

كتب : FilGoal

البرازيل - سويسرا - تشاكا

حسم منتخب سويسرا تأهله إلى يورو 2024 بالتعادل مع ضيفه كوسوفو بهدف لمثله.

تقدم روبن فارجاس لسويسرا في الدقيقة 47، وتعادل محمد حسيني لكوسوفو في الدقيقة 82.

التعادل رفع رصيد سويسرا إلى 17 نقطة في المركز الثاني للمجموعة التاسعة، وهو ما كان كافيا لحسم التأهل قبل نهاية المنافسات بجولة واحدة.

أخبار متعلقة:
تصفيات كأس العالم - السنغال تفوز على جنوب السودان في المباراة الـ100 لـ ماني تصفيات يورو 2024 – فوز كرواتيا وتعادل ويلز.. والتأهل يتأجل تصفيات كأس العالم - منتخب مصر بزيه التقليدي ضد سيراليون تصفيات كأس العالم - تونس تفقد بن رمضان أمام مالاوي

على الجانب الآخر حسم منتخب رومانيا أيضا تأهله من نفس المجموعة، بالفوز على إسرائيل 2-1.

ورد منتخب رومانيا على هدف التقدم من إيران زاهافي في الدقيقة 2، بتعادل جورج بوشكاش في الدقيقة 10 ثم هدف الفوز من يانيس هاجي في الدقيقة 63، وهو نجل الأسطورة جورج هاجي.

الفوز رفع رصيد رومانيا إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن سويسرا، بينما احتل منتخب إسرائيل المركز الثالث برصيد 12 نقطة، وتلاه كوسوفو بـ 10 نقاط، ثم بيلاروسيا خامسا بـ 9 نقاط، وأخيرا أندورا بنقطتين.

المباراة الأخيرة في الجولة ستكون لحسم الصدارة، حيث تخرج سويسرا لملاقاة رومانيا في المباراة الأخيرة، ولا بديل للفريق السويسري سوى الفوز لانتزاع الصدارة.

وبذلك يرتفع عدد المتأهلين رسميا ليورو 2024 إلى 16 منتخبا، حيث تأهلت هولندا من المجموعة الثانية بالفوز على أيرلندا 1-0.

المتأهلون حتى الآن:

ألمانيا - بلجيكا - فرنسا - البرتغال - إسبانيا - اسكتلندا - تركيا - النمسا - إنجلترا - المجر - سلوفاكيا - ألبانيا - الدنمارك - هولندا - سويسرا - رومانيا

منتخب سويسرا منتخب رومانيا تصفيات يورو 2024
نرشح لكم
تصفيات يورو 2024 - إيطاليا ضمن صراع على 5 بطاقات قبل الملحق.. تعرف على المتأهلين حتى الآن تصفيات يورو 2024 - فرنسا تكتسح جبل طارق بـ 14 هدفا.. وهولندا تلتحق بركب المتأهلين تصفيات يورو 2024 – فوز كرواتيا وتعادل ويلز.. والتأهل يتأجل شارك وسجل وأصيب.. 19 دقيقة تكفي زائير إميري في ظهوره الأول مع فرنسا ناجلسمان: هافيرتز ظهير أيسر أمام تركيا ماركا: ريال بيتيس اقتنع بالتعاقد الدائم مع مدافع برشلونة سباليتي: يظل جورجينيو مميزا في ركلات الجزاء وسيسدد مرة أخرى رومانو: مهدي بن عطية مديرا رياضيا لـ مارسيليا
أخر الأخبار
تصفيات يورو 2024 - إيطاليا ضمن صراع على 5 بطاقات قبل الملحق.. تعرف على المتأهلين حتى الآن 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصفيات يورو 2024 - فرنسا تكتسح جبل طارق بـ 14 هدفا.. وهولندا تلتحق بركب المتأهلين 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصفيات يورو 2024 - رومانيا إلى النهائيات بهدف ابن هاجي.. 16 فريقا في ألمانيا حتى الآن 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدرندلي: الأمن غائب في ليبيريا.. ولا أرى سببا لابتعاد الجماهير عن منتخب مصر 50 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم - السنغال تفوز على جنوب السودان في المباراة الـ100 لـ ماني ساعة | الكرة الإفريقية
التجربة الثالثة.. مارسيلو جاياردو مديرا فنيا لـ اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
تصفيات يورو 2024 – فوز كرواتيا وتعادل ويلز.. والتأهل يتأجل ساعة | الكرة الأوروبية
شارك وسجل وأصيب.. 19 دقيقة تكفي زائير إميري في ظهوره الأول مع فرنسا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 2 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 3 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 4 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي