تصفيات يورو 2024 - رومانيا إلى النهائيات بهدف ابن هاجي.. 16 فريقا في ألمانيا حتى الآن

حسم منتخب سويسرا تأهله إلى يورو 2024 بالتعادل مع ضيفه كوسوفو بهدف لمثله.

تقدم روبن فارجاس لسويسرا في الدقيقة 47، وتعادل محمد حسيني لكوسوفو في الدقيقة 82.

التعادل رفع رصيد سويسرا إلى 17 نقطة في المركز الثاني للمجموعة التاسعة، وهو ما كان كافيا لحسم التأهل قبل نهاية المنافسات بجولة واحدة.

على الجانب الآخر حسم منتخب رومانيا أيضا تأهله من نفس المجموعة، بالفوز على إسرائيل 2-1.

ورد منتخب رومانيا على هدف التقدم من إيران زاهافي في الدقيقة 2، بتعادل جورج بوشكاش في الدقيقة 10 ثم هدف الفوز من يانيس هاجي في الدقيقة 63، وهو نجل الأسطورة جورج هاجي.

الفوز رفع رصيد رومانيا إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن سويسرا، بينما احتل منتخب إسرائيل المركز الثالث برصيد 12 نقطة، وتلاه كوسوفو بـ 10 نقاط، ثم بيلاروسيا خامسا بـ 9 نقاط، وأخيرا أندورا بنقطتين.

المباراة الأخيرة في الجولة ستكون لحسم الصدارة، حيث تخرج سويسرا لملاقاة رومانيا في المباراة الأخيرة، ولا بديل للفريق السويسري سوى الفوز لانتزاع الصدارة.

وبذلك يرتفع عدد المتأهلين رسميا ليورو 2024 إلى 16 منتخبا، حيث تأهلت هولندا من المجموعة الثانية بالفوز على أيرلندا 1-0.

المتأهلون حتى الآن:

ألمانيا - بلجيكا - فرنسا - البرتغال - إسبانيا - اسكتلندا - تركيا - النمسا - إنجلترا - المجر - سلوفاكيا - ألبانيا - الدنمارك - هولندا - سويسرا - رومانيا