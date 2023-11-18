الدرندلي: الأمن غائب في ليبيريا.. ولا أرى سببا لابتعاد الجماهير عن منتخب مصر

طمأن خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في ليبيريا على أحوال الفراعنة قبل مواجهة سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وقال الدرندلي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "الطقس كان جيدا ولم تسقط أمطار اليوم بينما الرطوبة عالية. معنويات اللاعبين مرتفعة والمباراة الأولى أمام جيبوتي منحتهم ثقة كبيرة في العودة بأول 6 نقاط في التصفيات".

وأضاف "لا توجد مشكلة بخصوص أرضية الملعب من النجيل الصناعي. الملعب ليس سيئا واللاعبون معتادون، وهذا أفضل من ملعب من النجيل الطبيعي ولكن حشائشه غير مقصوصة بشكل جيد".

وتابع "أحوال ليبيريا متأخرة إلى حد ما والتواجد الأمني شبه معدوم ولكن لا يوجد خوف من شيء. قلة التواجد الأمني سببها انتخابات الرئاسة هناك، وهناك اتصالات لتأكيد تواجد التأمين الكامل للمباراة".

وأكمل "الجماهير أتت على باب الملعب خلال المران لمشاهدة نجوم مصر مثل محمد صلاح ومحمد النني، وسيتواجد العديد منهم غدا من سيراليون وليبيريا".

وعن استبعاد الثلاثي إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد قال الدرندلي: "هذا شأن المدرب وقراره. نحن نترك له الحرية كاملة في هذا الأمر، وأنا أراها مسألة عارضة ولن تستمر طويلا وواردة الحدوث في أي مكان، ولا أعتبره قرارا نهائيا يمنع استدعاء أي لاعب منهم مرة أخرى".

وواصل "انعدام تأثير الاستبعاد ليس تقليلا من قدرات الثلاثي الفنية بل يدل على سير المعسكر بشكل طبيعي فقط لا أكثر".

وأوضح "نجتمع مع اللاعبين ونتحدث معهم لتحفيزهم، وجميعهم يشعرون بالحماس والحب لقميص منتخب مصر".

أما عن تصريحات محمد صلاح قائد المنتخب ومطالبته للجماهير بمساندة الفريق قال: "هذا أمر تحدثنا عنه كثيرا وهو ضروري كما تفعل كل الجماهير. لماذا لا تقف جماهيرنا وراء المنتخب بشكل كامل؟ كل شيء يسير بسلاسة على مستوى التأمين والملاعب مجهزة على أكمل وجه ولا أرى سببا لغياب الجماهير. نريد حضوره بأعداد تصل إلى 120 ألف متفرج مثل الماضي فما المانع"؟

وانتصر منتخب مصر على جيبوتي في الجولة الأولى بنتيجة 6-0.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 3 نقاط، مستفيدا من نهاية مباراتين سيراليون وإثيوبيا، وغينيا بيساو وبوركينا فاسو بالتعادل.