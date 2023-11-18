التجربة الثالثة.. مارسيلو جاياردو مديرا فنيا لـ اتحاد جدة

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعيين الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مديرا فنيا للفريق.

ويتولى جاياردو مهمة تدريب النمور خلفا للبرتغالي نونو سانتو الذي قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري والسوبر السعودي.

ومن المنتظر أن يصل جاياردو حسب التقارير السعودية مساء غد الأحد قادما من بيونس آيرس عاصمة الأرجنتين مرورا بـ روما عاصمة إيطاليا لتدريب بطل الدوري السعودي.

وقال جاياردو للصحفيين قبل السفر قائلا: "تدريب اتحاد جدة؟ إنه قرار شخصي للغاية، لقد شجعوني بمشروع متطور رائع".

وستكون تلك التجربة الثالثة للأرجنتيني بعدما درّب من قبل ناسيونال الأوروجوياني وريفر بليت الأرجنتيني.

وقاد جاياردو ريفر بليت لتحقيق كوبا ليبرتادورس مرتين وكأس الأرجنتين 3 مرات وكوبا سود أمريكانا مرة واحدة وكأس سوبر أمريكا الجنوبية 3 مرات.

وعلى المستوى الشخصي حصد جائزة أفضل مدرب في أمريكا الجنوبية لـ 3 سنوات متتالية، 2018 و2019 و2020.

وأصبح جاياردو صاحب خامس أطول مسيرة تدريبية في الملاعب الأرجنتينية، بعد فيكتوريو سبينيتو الذي درب فيليز سارسفيلد لمدة 14 عاما، وبابلو فيكو الذي قاد براون دي أدروجي 13 عاما، وخوسيه ماريا مينيا 12 عاما في ريفر بليت وجرييمو ستابيلي 9 سنوات في راسينج.

يسعدنا الاعلان عن مدربنا الجديد مارسيلو غاياردو 🤝🟡⚫️

Nos complace anunciar a nuestro nuevo entrenador, 'El muñeco' Marcelo Gallardo 🤝🟡⚫️#غاياردو_اتحادي

#Gallardo2Ittihad pic.twitter.com/SwZ4vQecmx

— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 18, 2023

وأعلن نادي اتحاد جدة توصله لاتفاق مع المدرب جاياردو لتدريب الفريق الكروي الأول لمدة موسم ونصف حتى صيف 2025.

وأوضحت التقارير أن اتفاق اتحاد جدة مه جاياردو تتضمن بند بأفضلية التمديد لمدة عامين حتى صيف 2027.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الاتفاق في الجولة 14 من الدوري السعودي، حيث يحتل النمور المركز الخامس في المسابقة.

اتحاد جدة سيبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بملاقاة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في 12 من شهر ديسمبر المقبل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في الدور الثاني من البطولة.

يذكر أن المدرب صاحب الـ 47 عاما تولى تدريب نجوم الهلال والنصر في مواجهة باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض مطلع العام الحالي.