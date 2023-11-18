تصفيات يورو 2024 – فوز كرواتيا وتعادل ويلز.. والتأهل يتأجل

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 22:33

كتب : FilGoal

أندري كراماريتش

حقق منتخب كرواتيا فوزا هاما على لاتفيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

وسجل ثنائية كرواتيا لوفرو ماير وأندري كراماريتش.

وافتتح ماير التسجيل لكرواتيا مبكرا في الدقيقة السابعة بعد عرضية أرضية من لوكا إيفانوسيك تجاه ماير وسددها مباشرة في المرمى لتسكن الشباك.

وضاعف كراماريتش النتيجة في الدقيقة 16 بعدما استغل ارتداد الكرة من الدفاع ليسدد الكرة في المرمى.

بذلك الفوز ارتفع رصيد منتخب كرواتيا للنقطة الـ13 في ويحتل وصافة المجموعة.

ويلز × أرمينيا

وعلى الجانب الآخر انتهت المباراة بين ويلز وأرمينيا بالتعادل بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

وسجل الهدف الأول في المباراة لوكاس زيلارايان لأرمينيا في الدقيقة الخامسة.

وأحرز ناير تيكنيزيان مدافع أرمينيا هدفا ذاتيا في الدقيقة الثانية من الوقت البدل من الضائع في الشوط الأول.

بهذا التعادل ارتفع رصيد منتخب ويلز ليصل للنقطة الـ11 في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة، ووصل منتخب أرمينيا للنقطة الثامنة في المركز الرابع.

ويتصدر منتخب تركيا برصيد 16 نقطة، وتتذيل لاتفيا الترتيب برصيد 3 نقاط.

ويتأجل حسم التأهل من المجموعة للجولة الأخيرة بين الثلاثي تركيا وكرواتيا وويلز.

كرواتيا ويلز أرمينيا لاتفيا يورو 2024 تركيا
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