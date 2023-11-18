خبر في الجول - بينهم الحنفي والصباحي.. تفاصيل قرار بيريرا باستبعاد 5 حكام وموقف اتحاد الكرة

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 21:50

كتب : بسام أبو بكر

فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام

اتخد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام قرارا باستبعاد 5 حكام من إدارة المباريات في الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن الخماسي يتكون من محمد الصباحي ومحمد الحنفي ومحمود عاشور وخالد الغندور وحسام عزب.

جاء ذلك بسبب فشل الخماسي في الاختبارات البدنية، تحديدا اختبارات الركض، وبالتالي يجب أن ينتظروا لإعادة الاختبار مرة أخرى في أقرب معسكر للحكام، والذي سيكون في يناير القادم.

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وتمثل الاختبار المذكور في محاولتين للركض، الأولى في نهاية شهر أغسطس، والثانية في بداية سبتمبر.

كما علم FilGoal.com أيضا أن بيريرا قرر استمرار الاعتماد على عاشور والحنفي في التحكيم عبر تقنية الفيديو، بينما تم استبعاد الباقين نهائيا لحين إعادة الاختبار.

على الجانب الآخر علم FilGoal.com أيضا أن الحكام اعتبروا القرار غير قانوني وليس في اللائحة، وبالتالي طلبوا تدخل اتحاد الكرة، الذي سيناقش المسألة في اجتماعه مع بيريرا يوم 28 نوفمبر.

الدوري المصري لجنة الحكام فيتور بيريرا محمد الصباحي محمود عاشور محمد الحنفي حسام عزب خالد الغندور
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