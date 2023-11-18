ناجلسمان: هافيرتز ظهير أيسر أمام تركيا

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 21:41

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - كوستاريكا وألمانيا - كأس العالم 2022

أعلن يوليان ناجلسمان المدير الفني لـ منتخب ألمانيا أنه سيعتمد على كاي هافيرتز كظهير أيسر في مواجهة ودية ضد تركيا.

ويشغل لاعب أرسنال مركزي الظهير وصانع الألعاب بشكل أساسي.

وقال يوليان ناجلسمان لشبكة RTL قبل بداية اللقاء: "كاي لا يلعب دائما في مركزه، ولدي فكرة رائعة، وهو لاعب جيد استثنائي".

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وأتم "هذا خيار رائع للغاية، لن يلعب هافيرتز بشكل دائم كظهير أيسر كلاسيكي".

وخاض الألماني البالغ 24 عاما 19 مباراة بقميص أرسنال منذ انضمامه سجل هدفا وصنع آخر.

ومنذ بداية الموسم شغل مركزي الجناح الأيمن والمهاجم الصريح وصانع الألعاب.

وخاض كاي بقميص ناسيونال مانشافت 40 مباراة سجل خلالها 13 هدفا دوليا.

ويستعد منتخب ألمانيا للمشاركة في نهائيات يورو 2024 التي يستضيفها في الصيف المقبل.

كاي هافيرتز ألمانيا تركيا
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