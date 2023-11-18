Gaming - فريق 3BL يمثل مصر في بطولة العالم Crossfire stars بالصين

أعلن الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية مشاركة فريق 3BL Sports في بطولة العالم للعبة Croosfire في الصين.

وتقام البطولة في مدينة تشنجدو الصينية خلال الفترة من يوم 24 نوفمبر إلى 10 ديسمبر المقبل.

وسيمثل فريق 3BL Sports مصر خلال البطولة.

ويقع فريق 3BL في المجموعة الثالثة بالبطولة بجوار كل من BaiSha Gaming وPacific Macta وCaraHouse.2L.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

وينتصر في المباراة من يحقق الفوز في 3 جولات على الفريق الآخر.