Gaming - فريق 3BL يمثل مصر في بطولة العالم Crossfire stars بالصين
السبت، 18 نوفمبر 2023 - 20:57
كتب : عبد الرحمن فوزي شادي نبيل
أعلن الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية مشاركة فريق 3BL Sports في بطولة العالم للعبة Croosfire في الصين.
وتقام البطولة في مدينة تشنجدو الصينية خلال الفترة من يوم 24 نوفمبر إلى 10 ديسمبر المقبل.
وسيمثل فريق 3BL Sports مصر خلال البطولة.
ويقع فريق 3BL في المجموعة الثالثة بالبطولة بجوار كل من BaiSha Gaming وPacific Macta وCaraHouse.2L.
ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.
وينتصر في المباراة من يحقق الفوز في 3 جولات على الفريق الآخر.
نرشح لكم
Gaming - على رأسهم EAFC 24.. خصومات كبيرة على ألعاب بلايستيشن بمناسبة Black Friday Gaming - بعض من النوستالجيا.. HALF life مجانية على Steam حتى 20 نوفمبر Gaming - مرتبط بأداء اللاعبين المحترفين.. EA FC 24 تكشف الحدث الجديد Gaming - بلاي ستيشن 5 ينتظر The Last of US 2 Gaming - من مسلسل Invincible.. شخصيات جديدة تنضم للعبة Fortnite Gaming - جون منير يكشف تفاصيل التعاقد مع إنتر ميامي Gaming - سيحصل على بطاقة خارقة في EAFC.. مبابي لاعب الشهر في الدوري الفرنسي Gaming - على رأسهم سبايدر مان وريزيدينت إيفيل.. الكشف عن المرشحين لجائزة لعبة العام