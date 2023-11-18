منافس الأهلي المحتمل - جاياردو: تدريب اتحاد جدة قرار شخصي للغاية

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 20:19

كتب : FilGoal

مارسيلو جاياردو

وصف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني الأرجنتيني قراره بتدريب اتحاد جدة السعودي بـ "الشخصي".

ومن المنتظر أن يصل جاياردو حسب التقارير السعودية مساء غد الأحد قادما من بيونس آيرس عاصمة الأرجنتين مرورا بـ روما عاصمة إيطاليا لتدريب بطل الدوري السعودي.

وقال جاياردو للصحفيين قبل السفر قائلا: "تدريب اتحاد جدة؟ إنه قرار شخصي للغاية، لقد شجعوني بمشروع تطوير رائع".

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وأضاف "إنه قرار اتخذته بناءً على قضايا تتعلق بأمور شخصية. لقد كان شعورا مميزا، هناك الكثير مما يجب تطويره، لقد شجعوني أيضا بمشروع تطوير كبير في مكان جديد. شيء مختلف، هذا يحفزني، ويوضح لي في هذا الوقت أنني أريد العمل مرة أخرى، ولهذا السبب اتخذت قراري الذي يعد اكتشافا كاملا لي ولفريقي بأكمله".

وأتم ردا على ابتعاده عن التدريب لمدة موسم كامل: "كانت سنة جميلة، استمتعت فيها بأشياء أخرى في الحياة، قضيت وقتا رائعا، وبالطبع فأنا متحمس ومتشوق لخوض تجربة جديدة مختلفة تماماً عن أي تجربة أخرى، وأنا سعيد لذلك".

ويعد جاياردو المدير الفني الأكثر تتويجا مع ريفر بليت حيث قاد الفريق 8 مواسم بين 2014 و2022، وقبل حقق لقب ناسيونال الأوروجوياني.

وأقال اتحاد جدة البرتغالي نونو سانتو بعد تراجع النتائج وكلف المدرب السعودي حسن خليفة بتولي المهمة مؤقتا

وبحسب "عكاظ" فإن دومينجوس سواريز الرئيس التنفيذي لشركة نادي اتحاد جدة اتفق مع المدرب جاياردو لتدريب الفريق الكروي الأول لمدة موسم ونصف حتى صيف 2025.

وأوضحت التقاير أن اتفاق اتحاد جدة مه جاياردو تتضمن بند بأفضلية التمديد لمدة عامين حتى صيف 2027.

اتحاد جدة سيبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بملاقاة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في 12 من شهر ديسمبر المقبل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في الدور الثاني من البطولة.

يذكر أن المدرب صاحب الـ 47 عاما تولى تدريب نجوم الهلال والنصر في مواجهة باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض مطلع العام الحالي.

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