الخطيب: النصر قريب لأهلنا في غزة.. وتحسن في حالة العامري فاروق

تحدث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن حالة العامري فاروق نائب الرئيس الذي يعاني ظروف مرضية في الوقت الحالي.

وقال الخطيب خلال اجتماع الجمعية العمومية للأهلي: "هناك تحسن بسيط جدا في حالة العامري فاروق. أرسلت تقارير حالته للطبيب الألماني الذي أجرى لي جراحة المخ وأكد أن الأمور التي تمت حتى الآن مميزة".

وأضاف "الأهلي لديه التزامات دولارية شهرية كبيرة للأجهزة الفنية والمحترفين في كل اللعبات ونواجه صعوبات في ذلك بسبب حجم النادي ونبحث عن حلول عديدة".

وتابع "النصر قريب لأهلنا في غزة والأهلي بدوره الوطني خصص إيرادات مباراة سيمبا للأشقاء في غزة وخرجت أول قافلة من الأهلي، ومؤسسة الأهلي المجتمعية تجهز قافلة ثانية".

وواصل الخطيب "لدينا تحديات صعبة لكن ثقتنا كبيرة في عائلة الأهلي من خلال التماسك والوحدة هناك تحديات معلومة وأخرى غير معلومة".

وتابع "أشكر كل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية خلال الموسم الماضي بعد أن بذل الجميع جهودا كبيرة في التحديات العديدة وتعاملنا مع أزمة السيولة المالية وعودة الفرق لمسار البطولات".

وأكمل رئيس الأهلي "الانتعاشة التي شهدتها الأجهزة الفنية واللاعبين والموسم الاستثنائي التاريخي بتحقيق إنجاز غير مسبوق عالميا أن يكون هناك ناد يملك ٣ فرق تشارك في كأس العالم للأندية بموسم واحد في رياضات مختلفة، يحمل الجميع مسؤولية كبيرة وأن نكون نموذج للعودة إلى البطولات بعد أن حدث بعض التراجع".

واختتم "نرحب بكل المقترحات من أي طرف بما يخدم أهداف النادي. لكن أتمنى أن تكون جميع الاقتراحات أو الملاحظات على عمل المجلس داخل النادي وليس عبر الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، وهدفنا مصلحة الأهلي قبل كل شيء".

وانتهت الجمعية العمومية بعدم اكتمال النصاب القانوني، وبالتالي يفوض المجلس في بنود جدول الأعمال عدا الميزانية التي يتم إرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات.