حسام الزناتي يعلن عبر في الجول توليه منصبا في شيكاغو فاير ولوجانو

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 20:12

كتب : FilGoal

حسام الزناتي

كشف حسام الزناتي عن توليه منصبا جديدا في ناديا شيكاغو فاير الأمريكي ولوجانو السويسري.

وقال الزناتي لـ FilGoal.com: "تولىيت منصبًا رياضيًا جديدا، بعد رحيلي عن نادي الجونة".

وتابع "توليت مدير التشغيل داخل قارة أفريقيا عن كلاً من نادي شيكاغو فاير، ولوجانو السويسري".

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الزناتي أصبح هو المسؤول عن تنسيق جميع مهام تلك الأندية داخل إفريقيا.

وأتم "هذه الخطوة ستضيف لي العديد من الخبرات في إطار التعامل مع مدارس رياضية وإدارة جديدة خلال المرحلة القادمة".

الزناتي سبق له تولي منصب المدير الرياضي بنادي الجونة، كما تولى رئاسة لجنة المسابقات بالدوري المصري الممتاز.

فريق شيكاغو فاير يضم في صفوفه شكيردان شاكيري لاعب ليفربول وبايرن ميونيخ السابق كأبرز لاعبيه

حسام الزناتي شيكاغو فاير لوجانو
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