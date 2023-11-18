سباليتي: يظل جورجينيو مميزا في ركلات الجزاء وسيسدد مرة أخرى

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 18:56

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي

أعطى لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا الثقة لجورجينيو لاعب أرسنال بعد إهداره لركلة جزاء في مباراة مقدونيا الشمالية.

وفاز منتخب إيطاليا على مقدونيا الشمالية بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة يورو 2024.

وقال المدير الفني السابق لنابولي عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "يجب أن أبارك لجورجينيو، لم يسدد الكرة بشكل جيد، لكن حارس مرمى مقدونيا الشمالية تصدى لها بشكل جيد".

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وأنهى حديثه قائلا: "جورجينيو يظل مميزا في ركلات الجزاء لإيطاليا، أخبرته بأنه سيسد ركلة الجزاء المقبلة أيضا ووافق على ذلك".

وسجل جورجينيو رقما سلبيا بإهداره ركلة الجزاء الثالثة على التوالي، فتساوى مع أليساندرو ألتوبيلي بطل كأس العالم 1982، إذ لا يوجد لاعبا لمنتخب إيطاليا فعل ذلك من قبل عبر التاريخ.

وارتفع رصيد الأتزوري لـ 13 نقطة في المركز الثاني بفضل التفوق في المواجهات المباشرة على أوكرانيا التي تحتل المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

ويحتاج منتخب إيطاليا للفوز أو التعادل على أقل تقدير بأي نتيجة من أجل التأهل لنهائيات يورو 2024، بينما يحتاج منتخب أوكرانيا للفوز بأي نتيجة في اللقاء الذي سيقام في ألمانيا يوم الإثنين المقبل.

يذكر أن منتخب إنجلترا يتصدر الترتيب وتأهل مباشرة بتصدر الترتيب برصيد 19 نقطة بعدما فاز على مالطا بنتيجة 2-0.

وتوقف رصيد مقدونيا عند 7 نقاط في المركز الرابع وبدون أي فرصة في التأهل لليورو المقبل.

والفريق الذي لن يتأهل بعد 3 أيام سيكون لديه فرصة في شهر مارس المقبل عن طريق الملحق الخاص بدوري الأمم الأوروبية.

إيطاليا مقدونيا الشمالية يورو 2024 سباليتي جورجينيو
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