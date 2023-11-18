استشهاد والدة وشقيقة لاعب السكة الحديد في قطاع غزة

أعلن أمير عزمي مجاهد مدرب السكة الحديد استشهاد والدة وشقيقة عثمان جهاد لاعب الفريق.

وكتب أمير عبر حسابه على فيسبوك: "إن لله وإنا إليه راجعون، استشهاد والدة وشقيقة لاعب السكة الحديد عثمان جهاد اللاعب الفلسطيني.

ويتعرض قطاع غزة لحرب من جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار 43 يوما.

ويتمنى FilGoal.com الرحمة للفقيد وأن يسكنه الله فسيح جناته، ويتمنى لأهله وأسرته الصبر والسلوان.

وشهدت الحرب حتى الآن استشهاد باسم النباهين لاعب كرة السلة في فريق خدمات البريج وأحمد عاطف مهاجم المنتخب الأولمبي الفلسطيني.