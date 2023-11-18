مؤتمر فيتوريا: استبعاد الثلاثي؟ نفكر في سيراليون ولا شيء آخر.. ولن ننتظر أن يفقد الخصم نقاطا

شدد روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر أنه لا ينتظر نتائج الخصوم ويفضل تحقيق أكبر كم من النقاط، ورد على استبعاد الثلاثي من قائمة منتخب مصر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون غدا الأحد في السادسة مساءً في لقاء يقام في ليبيريا في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "مباراة صعبة، هناك بعض الأمور المختلفة عن المباراة الأولى، فريق سيراليون صعب، وهدفنا الفوز في مباراة الغد".

وأضاف "متأكدون أن المباراة صعبة، وهدفنا الفوز وليس مباراة الغد فقط بل أمام أي منافس خاصة أن منتخب سيراليون مميز وسنحاول التغلب عليه في المباراة".

وتابع "النتيجة الأخيرة لسيراليون كانت جيدة بالنسبة لهم، وجاهزون لأي خصم سواء معين أو له طبيعة خاصة، ونأمل دائما أن نفوز".

وردا على تأثير نتيجة غينيا بيساو وبوركينا فاسو على أداء منتخب مصر، أجاب قائلا: "نسعى لتحقيق نقاط أكثر من الخصم، ومن مصلحتنا أن يفقد الخصم نقاطا، وكل مرة يحدث ذلك يكون إيجابيا بالنسبة لنا".

ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 3 نقاط، مستفيدا من نهاية مباراتين سيراليون وإثيوبيا، وغينيا بيساو وبوركينا فاسو بالتعادل.

وأردف "ولن ننتظر أن يفقد الخصم نقاطا، بالطبع هدفنا في كل المباريات هو الحصول على أكبر كم من النقاط بصرف النظر عما يحققه الخصم، ولا يؤثر ذلك علينا في الإعداد للمباراة".

وأكمل "الرحلة إلى ليبيريا كانت طويلة وشاقة ولكن كنت جاهزا لذلك، وحاولنا تأخير المباراة يوم أو 2 ليكون هناك وقت مناسب بين المباراتين، لكن موعد المباراة محدد مسبقا ولابد أن نكون جاهزين".

وردا على استبعاد الثلاثي قال: "أوضحت وجهة نظري وأصدر الاتحاد المصري بيانا، ونفكر في مباراة الغد ولا نفكر في أي شيء آخر، جاهز تماما للمباراة ولدينا لاعبين أكفاء وغدا سنواجه منافسا قويا وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بالمباراة".

واستبعد فيتوريا الثلاثي: إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد بسبب عدم "النظام والالتزام في التدريبات".

وأتم "ليس لدينا أي مشكلة، الكل يؤدي عمله، وكان لدينا تدريب والآن نحن في حالة راحة وجاهزون للمباراة".

ويتصدر منتخب مصر الترتيب 3 نقاط قبل لقاء سيراليون في الجولة الثانية.