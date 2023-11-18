Gaming - على رأسهم EAFC 24.. خصومات كبيرة على ألعاب بلايستيشن بمناسبة Black Friday

أعلنت شركة سوني عن خصومات كبيرة على ألعابها بمناسبة Black Friday.

تخفيضات سوني على الألعاب تصل إلى 50% في بعض الألعاب عبر متجرها على أجهزة بلايستيشن 5 و4.

أبرز الألعاب التي شهدت خصومات هي لعبة EAFC 24 والتي تشهد خصم 50%.

وجاءت أبرز خصومات Black Friday لأجهزة بلايستيشن كالتالي:

EAFC 24 بسعر35 دولار بدلا من 70.

NBA 2K 24 بسعر 35 بدلا من 70.

Assassin's Creed Mirage بسعر 40 دولار بدلا من 50.

مورتال كومبات 1 بسعر 49 دولار بدلا من 70.

God of war ragnarok بسعر 40 دولار بدلا من 70.

Hogwars legacy بسعر 42 دولار بدلا من 70.

تلك الأسعار متواجدة على المتجر الأمريكي لسوني وستظل متاحة حتى لمدة 9 أيام مقبلين.